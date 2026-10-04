Gonzales Chaves: lo detuvieron por amenazar con un cuchillo a dos personas

Personal de la Estación de Policía de Seguridad Comunal de Adolfo Gonzales Chaves aprehendió este domingo de un hombre de 25 años, residente de la localidad, acusado de provocar daños y amenazar con un arma blanca a dos personas.

El hecho ocurrió alrededor de las 19:55, cuando el detenido -identificado como Ezequiel Alberto Figueroa- se hizo presente en un domicilio ubicado en calle Lucio V. López al 600.

Según se informó, el sujeto habría dañado a patadas la puerta de ingreso al domicilio, sin llegar a ingresar al interior de la vivienda, y posteriormente habría proferido amenazas contra ambos moradores utilizando un arma blanca, sin un motivo claro y aparente, no existiendo conexión entre los actores.

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Ante la situación, personal policial presente en el lugar procedió a la inmediata aprehensión de Figueroa, procedimiento en el que además se efectuó el secuestro del arma blanca presuntamente utilizada, además de incorporarse testimonios relacionados con el hecho.

Intervino la Ayudantía Fiscal de Adolfo Gonzales Chaves, desde donde se dispusieron las actuaciones correspondientes por los delitos de daño y amenazas agravadas por el uso de arma blanca