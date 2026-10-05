Volvían de jugar al rugby y les robaron toda la indumentaria en El Guanaco

Lo que había sido una jornada deportiva entretenida y diferente en Santa Rosa terminó con una muy mala noticia para el equipo de rugby de primera división de Punta Alta RC.

Cuando los integrantes de este club, afiliado a la Unión de Rugby del Sur, descendieron de la unidad que los llevó de regreso a su ciudad, detectaron el robo de toda la indumentaria de juego y de bolsos con pertenencias de algunos jugadores y con elementos de juego.

El club publicó un comunicado en sus redes sociales donde detalló lo ocurrido -alrededor de las 22.15 de anoche- y el faltante.

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"El hecho ocurrió sobre la Ruta Nacional 3, luego de pasar la rotonda de la Ruta 252, en las inmediaciones del puente ubicado sobre la Ruta 3, en sentido hacia la Planta de Tratamiento Cloacal de ABSA", indicaron.

Entre los elementos sustraídos se encuentran enumeraron distintas pertenencias.

"2 bolsos grandes que contenían camisetas oficiales del club, con aproximadamente 25 camisetas cada uno; 2 bolsos medianos, pertenecientes a los jugadores Leonel Barragán y Mauricio Mesa, con pertenencias personales y deportivas, incluyendo botines, ropa deportiva y toallones. En uno de ellos también se encontraba documentación y tarjetas personales", agregaron.

"1 bolso grande que contenía pelotas de rugby y otros elementos utilizados para las prácticas y 1 bolso con materiales de entrenamiento, entre ellos conos, vallas y botellas de agua", indicaron.

"Se solicita a quienes puedan aportar información sobre el hecho o hayan encontrado alguno de estos bolsos o elementos que se comuniquen con el Punta Alta Rugby Club. Toda información que permita recuperar las pertenencias será de gran ayuda para el club y sus jugadores", explicaron.

Punta Alta RC venía de jugar en la capital pampeana la definición del torneo Regional Pampeano UROBA-Sur.

Según indicó el presidente de la institución, Pablu Such, esta mañana iban a concretar la denuncia policial correspondiente en Ingeniero White.