Lucio Redivo, a los 32 años, jugó 32 minutos y fue clave cuando su equipo más lo necesitaba
El tirador resultó la figura de Gesteco Cividale, que consiguió la primera victoria en la Serie A2 de Italia.
Lucio Redivo resultó decisivo en el final para que Gesteco Cividale lograra su primera victoria, al vecer como visitante a Ruvo 86 a 83, por la segunda fecha de la Serie A2 de Italia.
Con el marcador muy cerrado empezaron a sobresalir los jugadores más determinantes de ambos equipos, en el local Jazz Johnson, que terminó con 32 puntos, incluidos 6 de 12 en triples.
Mientras que en la visita asumió la responsabilidad el tirador bahiense, primero, convirtiendo un triple que puso a su equipo 82-81 arriba y después sentenciando el juego desde la línea, con dos libres.
Redivo, de 32 años, jugó 32 minutos, siendo el jugador de su equipo que más tiempo permaneció en cancha.
Cividale había caído en el debut -después de adjudicarse la Supercopa- cediendo como local ante Unievro Forli, 85 a 68.