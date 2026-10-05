Lucio Redivo, a los 32 años, jugó 32 minutos y fue clave cuando su equipo más lo necesitaba

Lucio Redivo mostró su templanza en el cierre. Foto: Cividale.

Lucio Redivo resultó decisivo en el final para que Gesteco Cividale lograra su primera victoria, al vecer como visitante a Ruvo 86 a 83, por la segunda fecha de la Serie A2 de Italia.

Con el marcador muy cerrado empezaron a sobresalir los jugadores más determinantes de ambos equipos, en el local Jazz Johnson, que terminó con 32 puntos, incluidos 6 de 12 en triples.

Mientras que en la visita asumió la responsabilidad el tirador bahiense, primero, convirtiendo un triple que puso a su equipo 82-81 arriba y después sentenciando el juego desde la línea, con dos libres.

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Redivo, de 32 años, jugó 32 minutos, siendo el jugador de su equipo que más tiempo permaneció en cancha.

Cividale había caído en el debut -después de adjudicarse la Supercopa- cediendo como local ante Unievro Forli, 85 a 68.