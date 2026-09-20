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Cividale, con Lucio Redivo, es bicampeón de la Supercopa LNP de Italia

El viernes, el bahiense se había convertido en el máximo goleador de la historia de su equipo.

El festejo del equipo, con Lucio (Nº3 incluido). Foto: Cividale.

UEB Cividale, con el bahiense Lucio Redivo, superó hoy a Dole Basket Rimini, por 85 a 74 y de esta manera conquistó el bicampeonato de la Supercopa LNP de Serie A2 (Italia), competencia previa al inicio de la temporada regular.

Redivo sumó 11 puntos y fue importante en un momento crítico del partido, al igual que el capitán Matteo Berti.

Las figuras del partido fueron el base Tommaso Vecchiola y Luca Cesana, ambos con 17 unidades.

En la semifinal, el último viernes, Redivo había logrado convertirse en el máximo anotador de la historia de Cividale, con 28 puntos y totalizando 2.376 puntos, en 148 juegos (16,1 ppj.).

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