Cividale, con Lucio Redivo, es bicampeón de la Supercopa LNP de Italia

El festejo del equipo, con Lucio (Nº3 incluido). Foto: Cividale.

UEB Cividale, con el bahiense Lucio Redivo, superó hoy a Dole Basket Rimini, por 85 a 74 y de esta manera conquistó el bicampeonato de la Supercopa LNP de Serie A2 (Italia), competencia previa al inicio de la temporada regular.

Redivo sumó 11 puntos y fue importante en un momento crítico del partido, al igual que el capitán Matteo Berti.

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Las figuras del partido fueron el base Tommaso Vecchiola y Luca Cesana, ambos con 17 unidades.

En la semifinal, el último viernes, Redivo había logrado convertirse en el máximo anotador de la historia de Cividale, con 28 puntos y totalizando 2.376 puntos, en 148 juegos (16,1 ppj.).