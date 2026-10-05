La Fundación Sí de Bahía Blanca vuelve a convocar para ayudar

Mayo 2025, con Manuel Lozano, días antes de partir luego de entregar toda la ayuda en Bahía.

La Misión Solidaria Urbana Play busca movilizar a toda la comunidad de Bahía Blanca para reunir donaciones destinadas a merenderos y comedores de la ciudad. La iniciativa es impulsada por FM Urbana junto con Fundación Sí y se realizará en simultáneo en distintas ciudades del país.

La jornada tendrá lugar el miércoles 7 de octubre, de 8 a 20, en San Martín 450, Bahía Blanca. La convocatoria está abierta a toda la comunidad, con la propuesta de que cada persona pueda acercar aquello que esté en condiciones de donar.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Se recibirán alimentos no perecederos —como fideos, arroz, conservas y leche—; calzado en buen estado y limpio; pañales para adultos y niños; artículos de higiene personal y para el hogar, como jabón, shampoo y productos de limpieza; y ropa de blanco, incluyendo sábanas, toallas y toallones.

Todo lo reunido será destinado a merenderos y comedores de Bahía Blanca. La actividad se realizará el miércoles 7 de octubre, de 8 a 20, en San Martín 450. “No importa si podés aportar mucho o poco. Lo importante es participar”, invitó Miriam Pérez, de Fundación Sí.

Con bufanda roja, Miriam Pérez de la Fundación Sí

“La Misión Solidaria no es solamente una colecta. Es una invitación a que la comunidad vuelva a encontrarse alrededor de una causa común”, explicó Miriam Pérez, integrante de Fundación Sí.

Fundación Sí es una organización no gubernamental cuyo principal objetivo es promover la inclusión social de sectores vulnerables de Argentina. Su trabajo se sostiene fundamentalmente a través de voluntarios y tiene un abordaje integral que incluye asistencia, contención, capacitación, educación y cultura del trabajo.

Una de las características centrales de la organización es la idea de trabajar junto a las personas y no solamente para las personas. La fundación promueve el trabajo de igual a igual, el trabajo en equipo, la heterogeneidad y la participación comunitaria.

Entre sus programas se encuentran las Recorridas Nocturnas, las Residencias Universitarias, los programas de desarrollo comunitario como Sí Pueden, la asistencia ante catástrofes naturales y distintas iniciativas de participación comunitaria.

La llegada a Bahía Blanca

Fundación Sí llegó a Bahía Blanca a raíz del temporal y la inundación del 7 de marzo de 2025. Frente a la magnitud de lo que estaba sucediendo, un equipo de la organización se trasladó a la ciudad para conocer directamente la situación y comenzar a trabajar con las personas afectadas.

Durante los primeros días se organizó la asistencia inmediata. Llegaron camiones con alimentos, artículos de higiene y limpieza, agua y colchones, que fueron distribuidos entre familias de distintos barrios de Bahía Blanca y localidades cercanas.

La Fundación Sí a pleno, con Manuel Lozano

Después de esa primera etapa de emergencia, el trabajo continuó con un relevamiento casa por casa. Voluntarios locales y de otras ciudades recorrieron los barrios para conocer las necesidades concretas de cada familia y orientar mejor la ayuda.

También se realizó una importante campaña de recaudación para adquirir muebles, electrodomésticos y materiales de construcción para las familias afectadas. Además, se entregó equipamiento para comercios, trabajadores independientes e instituciones educativas.

“Fundación Sí llegó a Bahía para dar una respuesta frente a una emergencia, pero lo que nació como una intervención ante el temporal terminó convirtiéndose en un grupo de voluntarios que decidió quedarse y seguir trabajando en nuestra ciudad”, señaló Pérez.

Un trabajo comunitario sostenido

El trabajo no terminó cuando pasó la emergencia. Durante aquellas semanas se fueron incorporando vecinos y vecinas de Bahía Blanca, que comenzaron a participar como voluntarios junto a los equipos que habían llegado desde otras ciudades.

Así se formó un grupo de voluntarios de Fundación Sí en Bahía Blanca que continúa trabajando actualmente. La idea fue pasar de una respuesta puntual frente a una catástrofe a construir un trabajo comunitario sostenido.

Uno de los proyectos que desarrolla actualmente este grupo es Sí Pueden.

Sí Pueden es un programa de inclusión social destinado a niños, niñas y adolescentes. Se desarrolla en los centros comunitarios a los que asisten y tiene como objetivo generar espacios de encuentro, contención y pertenencia.

La propuesta no consiste solamente en realizar actividades recreativas. Busca que los chicos puedan expresarse y construir vínculos de confianza.

Los voluntarios participan de manera semanal o quincenal y desarrollan actividades lúdicas, artísticas y relacionadas con la educación emocional. Se trabaja, entre otros temas, sobre la identificación y regulación de las emociones, la autoestima, los vínculos y la tolerancia a la frustración.

“Sí Pueden es un espacio donde los voluntarios se encuentran con chicos y adolescentes a través del juego, el arte y distintas actividades. Pero detrás de cada actividad hay algo mucho más importante: generar vínculos, acompañarlos, trabajar la autoestima y que cada chico pueda encontrar un espacio donde sentirse parte”, explicó Pérez.

El mismo grupo de voluntarios que se formó en Bahía Blanca a partir de la emergencia es el que hoy lleva adelante la Misión Solidaria Urbana Play.

La propuesta busca reunir una cantidad importante de recursos para acompañar a los espacios comunitarios que diariamente trabajan con familias de la ciudad.

“Después de lo que vivimos como ciudad, sabemos que Bahía Blanca tiene una enorme capacidad para ponerse de pie y ayudar. Esta vez no estamos frente a una emergencia como la del año pasado; estamos frente a una oportunidad de seguir construyendo comunidad y de acompañar a quienes hoy necesitan una mano”, afirmó Pérez.

La convocatoria invita a vecinos, instituciones y empresas a sumarse. Cada aporte, sin importar su tamaño, puede contribuir a fortalecer el trabajo de merenderos y comedores.

Una mirada hacia el futuro

Fundación Sí también proyecta la posibilidad de contar algún día con una Residencia Universitaria en Bahía Blanca.

Las residencias de la organización están destinadas a jóvenes que desean estudiar una carrera universitaria o terciaria, pero que, por vivir lejos de los centros educativos y no contar con los recursos económicos necesarios, muchas veces no tienen esa posibilidad.

Estos espacios brindan alojamiento, alimentación, apoyo académico y acompañamiento durante todo el proceso de formación.

“No se trata solamente de darle una casa a un estudiante: se trata de abrirle una puerta a un futuro diferente”, sostuvo Pérez.

Desde la fundación consideran que el trabajo que actualmente desarrolla el grupo de voluntarios en Bahía Blanca también forma parte del camino hacia ese proyecto.

Fundación Sí llegó a la ciudad en marzo de 2025 por una emergencia, pero luego de esa situación quedó una comunidad de voluntarios con ganas de seguir trabajando. Hoy, ese grupo acompaña a chicos y adolescentes mediante Sí Pueden, impulsa la Misión Solidaria Urbana Play y sueña con que Bahía Blanca pueda tener una Residencia Universitaria.

“Son proyectos diferentes, pero todos tienen algo en común: generar oportunidades y acompañar a las personas para que puedan construir un futuro diferente”, expresó Pérez.

La invitación está abierta a todos los bahienses. El miércoles 7 de octubre, de 8 a 20, en San Martín 450, la comunidad podrá acercarse para colaborar.

“No importa si podés aportar mucho o poco. Lo importante es participar. Porque esta vez la misión es de todos. Y cuando Bahía Blanca se une, cada aporte puede transformarse en muchísimo”, concluyó Miriam Pérez.