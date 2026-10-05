Nuevo parte médico de Mirtha Legrand: “Sigue evolucionando con su rehabilitación kinesiológica”

El Sanatorio Mater Dei volvió a emitir un parte médico sobre la salud de Mirtha Legrand, de 99 años. El equipo que la atiende informó hoy que la diva se encuentra avanzando de manera favorable en una habitación común.

“Continúa progresando en su rehabilitación kinesiológica”, detalla el parte médico.

Además, desde el Sanatorio Mater Dei indicaron que, “de no mediar cambios”, el próximo miércoles habrá un nuevo parte médico.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Lo último que se conocía sobre la salud de Mirtha Legrand fue la información que se conoció el viernes en el comunicado que detallaba que la diva “está con seguimiento kinésico, nutricional y clínico”.

Cabe recordar que La Chiqui volvió a ingresar al sanatorio el pasado viernes 18 de septiembre por presentar un cuadro compatible con neumopatía.

Este término es usado en la medicina para hacer referencia a las enfermedades que afectan a los pulmones. Por eso, no identifica una patología específica ni implica que una persona tenga neumonía.

En el diccionario de la Real Academia Española aparece definida como “una enfermedad de los pulmones”. El Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos indica que algunas de las enfermedades pulmonares son el asma, la EPOC, la fibrosis pulmonar y la neumonía, entre otras afecciones.

Si bien las causas pueden ser diversas, algunas neumopatías pueden vincularse con infecciones, mientras que otras suelen aparecer a causa del tabaquismo, la inhalación de ciertas sustancias o la exposición constante a distintos contaminantes del ambiente.

Al tratarse de un término abarcativo de varias enfermedades, los síntomas dependen del problema pulmonar que presente cada paciente. Algunas de las manifestaciones de los cuadros respiratorios suelen ser la tos, la dificultad para respirar, la respiración acelerada o el cansancio.