10 preguntas sobre el programa de afiliados de Rio Rise en Argentina

Invitás jugadores a Rio Rise con tu código y cobrás por cada uno que se queda jugando. La plata te llega en pesos, a Mercado Pago o a Ualá. Acá van las diez preguntas que se hace cualquiera antes de anotarse, respondidas sin vueltas.

1. ¿Qué es el programa de afiliados de Rio Rise?

Rio Rise es un juego gratis de roleplay en mundo abierto para el celu, del estilo de GTA RP y de los viejos servidores de SAMP. Anda en Android y en iPhone, sin PC. El programa de afiliados te da un código promocional personal: cada jugador nuevo que lo activa y juega lo suficiente te suma un pago. Es marketing de afiliados clásico, donde se cobra por resultado y no por publicar.

2. ¿Para quién es?

Hay dos caminos y los dos valen. El primero es el de streamers y creadores de contenido, que muestran el juego en directos, videos cortos o redes y dejan el código a la vista. El segundo es el de jugadores comunes, que le pasan el código a amigos, compañeros o conocidos. Las condiciones son las mismas para ambos: mismo código, misma tarifa y mismo panel.

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3. ¿Hace falta tener un canal o seguidores?

No. La solicitud es gratuita y no pide un mínimo de seguidores. Si no tenés canal, podés compartir tu código en persona o en tus propios grupos de WhatsApp, Telegram o Discord. Lo que importa no es cuánta gente te sigue, sino cuánta entra y juega. Cinco amigos que se enganchan con el rol suman más que cien personas que ven el código y no instalan nada.

4. ¿Cuánto pagan por cada jugador?

La tarifa estándar es de US$ 1,87 por lead. Un lead es un jugador nuevo que activó tu código y sumó 120 minutos de juego dentro de sus primeros 30 días; cada jugador cuenta una sola vez. La tarifa individual puede subir hasta US$ 2,89 si los jugadores que traés siguen activos, o bajar si no, y se revisa cada 30 días.

Un ejemplo para hacerse una idea, que no es una promesa: 10 jugadores que cumplen sus dos horas, con la tarifa estándar, dan US$ 18,70.

5. ¿Cómo pone el código el jugador?

Abre el chat del juego y escribe /promo seguido del código. Solo se puede mientras tenga menos de 2 horas jugadas, así que conviene avisarle que lo haga apenas entra. A cambio recibe un bono dentro del juego, por ejemplo VIP por 7 días, de modo que al invitado también le sirve. Si hacés videos o directos, lo más claro es mostrar el comando en pantalla con un personaje nuevo.

6. ¿Cómo sé cuántos jugadores traje?

Cuando aprueban tu solicitud te habilitan un panel con tu código, tu saldo y las estadísticas de leads. Se actualiza una vez por día, así que no esperes ver al instante al amigo que entró recién. Las cuentas falsas y los bots se filtran en automático y no llegan al saldo, por lo que el número que ves ya está limpio de registros truchos.

7. ¿Cuándo se cobra?

Los pagos son todos los jueves. El retiro se pide entre el miércoles a las 10:00 y el jueves a las 10:00 (GMT-3, la hora de Argentina). Antes de pagar hay una verificación de los leads que suele llevar hasta 14 días. El mínimo para retirar es de US$ 20.

8. ¿A dónde llega la plata?

En pesos, a Mercado Pago o a Ualá. El pago pasa por la billetera Garna: ahí validás tu identidad una única vez, elegís el método y queda listo para los retiros siguientes. No hace falta tener cuenta en dólares ni hacer ningún trámite aparte.

9. ¿Qué está prohibido?

El código se difunde fuera del juego: en videos, streams, redes, tus chats o cara a cara. Adentro del juego no se puede repartir. La lista completa de lo que no va:

pasar el código por el chat del juego, por mensajes privados o en el nick;

cuentas duplicadas y bots;

pagarle a alguien para que se registre;

spam;

hacerse pasar por un canal oficial de Rio Rise.



Por defecto se pagan los jugadores de tu mismo país. Si tu audiencia es de otro lado, se arregla antes con el mánager.

10. ¿Se puede vivir de esto?

Nadie te lo puede prometer. No hay ingresos garantizados: lo que cobrás depende de cuántos de tus invitados juegan de verdad y llegan a los 120 minutos. Tomalo como un extra que crece si tu gente se engancha con el juego, no como un sueldo. Lo que sí depende de vos es a quién invitás: rinde más pasarle el código a gente que ya mira GTA RP o juega en el celu que repartirlo a cualquiera.

Cómo empezar en 3 pasos

Completá la solicitud en el programa de afiliados de Rio Rise. No cuesta nada.

Con la aprobación recibís tu código y el acceso al panel.

Compartí el código fuera del juego y explicale a cada invitado el comando /promo.

Si te trabás en algún paso, el soporte de afiliados responde por Telegram en @affiliateriorise o por ticket en Discord.

Resumen

El programa paga por jugadores que se quedan, no por seguidores. Sirve tanto si hacés contenido de GTA RP como si solo jugás con amigos, y se cobra en pesos por Mercado Pago o Ualá. Para pedir tu código, entrá a la página de afiliados de Rio Rise.