Bordeu: las mejores fotos de la jornada del domingo en la Rural

Miles de bahienses se dieron cita este domingo en el predio de Villa Bordeu para visitar y disfrutar de la anteúltima jornada de la 142ª Exposición de Ganadería, Comercio e Industria de Bahía Blanca.

En un día con una temperatura envidiable, aunque con un viento constante desde el oeste, la gente aprovechó para recorrer los stands de los pabellones Olaciregui e Ignacio, así como los exteriores, disfrutar del sol o sentarse a comer en los distintos patios de comidas y carritos que hay en el lugar.

Más allá de la inauguración oficial, que fue encabezada por el presidente de la Sociedad Rural de Bahía Blanca, Nicolás González Martínez, junto con el vicepresidente de la SRA Carlos Odriozola y el intendente Federico Susbielles, el público siguió atentamente las instancias del desfile de los grandes campeones y las distintas pruebas ecuestres.

La exposición comenzó el último jueves y se va a extender hasta mañana, cuando se lleven a cabo las ventas desde las 10.