Tornquist: volverán a ampliar los parques eólicos de Tres Picos

El ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires abrió la instancia de participación pública para evaluar la ampliación de obra denominada como Parque Eólico Mataco II y III, de la firma Luz de Tres Picos, dueña del complejo energético Mataco I-San Jorge.

“El trámite se basa en el otorgamiento de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) –indicó el organismo-. Podrán enviarse consultas hasta el 14 de octubre inclusive a la dirección provincial de Evaluación de Impacto Ambiental, la autoridad a cargo de la decisión”.

La participación pública, se explicó, estará dividida en tres etapas.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

“En primer lugar, la comunidad accede a la información sobre la decisión ambiental en curso. Luego, se formulan las observaciones y se remiten a la autoridad ambiental. Por último, la autoridad ambiental evalúa y considera los aportes para la decisión ambiental”, se especificó.

“La comunidad tendrá abierta para su lectura la información del citado proyecto, y posteriormente quedará abierta la recepción de observaciones, comentarios y sugerencias sobre el mismo”, se añadió.

Los parques eólicos ubicados en Tres Picos son de la firma Luz de Tres Picos SA, de Petroquímica Comodoro Rivadavia (PCR).

La primera inversión de la compañía en el distrito serrano fue inaugurada en julio de 2020. Se trató del complejo Mataco-San Jorge, con 51 aerogeneradores marca Vestas V136 (24 en San Jorge y 27 en El Mataco), con una capacidad instalada total de 203,4Mw.

Para ese entonces la empresa ya había proyectado dos parques eólicos más: Mataco II y Mataco III, de 100,8Mw cada uno.

El desarrollo de ambos emprendimientos, sin embargo, siguió caminos dispares. Mataco II quedó estancado, mientras que Mataco III pudo avanzar en forma parcial.

Así, en 2023, se pusieron en marcha en Mataco III 8 aerogeneradores Vestas V150 de 4,5Mw, a los que tiempo después se sumarían otros 6 Vestas V162 de 6,2 MW.

Con estas ampliaciones, la capacidad instalada total de todo el complejo energético trepó a 276,6Mw, suficiente para abastecer a casi 300 mil hogares.

En la próxima etapa –la que será analizada mediante el mecanismo de participación pública- la firma Luz de Tres Picos pretende finalizar Mataco III (mediante la puesta en marcha de 5 aerogeneradores Vestas V162 de 6,2 MW) y dejar todo listo para la futura ejecución de Mataco II, en este caso con 16 (dieciséis) aerogeneradores Vestas V162 de 6,2 MW.

Cumplimentadas todas las etapas, los cuatro parques tendrán una potencia instalada total de 406,8Mw.

Enormes moles

El Vestas V162-6.2 MW es un aerogenerador terrestre de última generación perteneciente a la plataforma EnVentus, de Vestas. Su rotor (el círculo que describen sus aspas) tiene un diámetro de 162 metros.

Los parques eólicos Mataco II y Mataco III ocuparán 17 parcelas próximas a la localidad de Tres Picos, a 30 kilómetros de Tornquist y 50 de Bahía Blanca.

Dichas parcelas tienen 7.555 hectáreas de superficie, aunque la ocupación neta del espacio, por parte de los aerogeneradores e instalaciones complementarias, será de 51,1 hectáreas (0,7 % del total del predio).

Ambos parques inyectarán energía eléctrica renovable a la red interconectada al mallado eléctrico nacional.

“Según los datos surgidos a partir del modelaje de los aerogeneradores seleccionados (Vestas V150-4,5 MW y Vestas V162-6,2 MW), y considerando una vida útil estimada en 20 años, se desprende que el proyecto evaluado permitirá inyectar al Sistema Interconectado Nacional 20.000 GWh en el aludido periodo de tiempo y evitará enviar a la atmósfera alrededor de 10.000.000 de toneladas de CO2 que producirían centrales térmicas que generaran la misma energía en el mismo tiempo”, se destacó en el proyecto.

La energía producida por el proyecto Mataco II y III será recolectada y trasportada a través de una red de media tensión de 33 kV, compuesta por 12 circuitos independientes.

Estos circuitos colectores subterráneos acometerán a la barra de 33 kV de la Estación Transformadora Tres Picos Oeste (TPO). Allí la tensión será elevada a 132 kV y conducida hasta la ET Bahía Blanca mediante la línea de alta tensión doble terna 132 kV TPO-BB.

El proyecto prevé además la instalación y puesta en marcha de una Central de Almacenamiento de Energía Eléctrica (BESS – Battery Energy Storage System), destinada a brindar respaldo energético y soporte operativo al parque eólico, asegurando la continuidad de los servicios esenciales ante la pérdida de conexión con la red eléctrica (GRID).