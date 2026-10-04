Monte Hermoso: nuevo avance para la obra del acueducto a Sauce Grande

El municipio de Monte Hermoso habilitó el registro de oposición a la obra de provisión de agua potable para el balneario Sauce Grande, que se llevará adelante con aportes de la Cooperativa Telefónica por un monto total superior a los 8.100 millones de pesos.

El registro de oposición estará abierto hasta el viernes 9 de octubre próximo inclusive.

Podrán plantear su rechazo a la obra únicamente los propietarios de inmuebles baldíos o edificados de la planta urbana de Sauce Grande, que representan alrededor de 5.100 partidas.

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Para que la obra quede suspendida, se requerirá que la oposición formal alcance al menos al 30% del total de las partidas, lo que representa unas 1.530. Si no se supera ese número, la obra será declarada de pago obligatorio para los beneficiarios y se ejecutará tal como se dispuso.

Quienes quieran plantear su oposición deberán acudir con DNI y documentación que acredite su condición de propietario a la secretaría de Obras y Servicios Públicos (en el piso 1 del Centro Cívico, ubicado en avenida Nélida María Fossatty 250), de lunes a viernes, de 8 a 13.30.

Las autoridades municipales y de la Cooperativa Telefónica habían presentado formalmente la obra semanas atrás, cuando se firmó una carta de intención para llevar adelante el emprendimiento.

Adrián Bernay, secretario de la Cooperativa Eléctrica (izq.); Federico Blum, presidente; el secretario de Obras y Servicios Públicos municipal, Marcos Fernández; y el vicepresidente de la entidad, Hugo Álvarez Bayón, durante la presentación del proyecto.



Días atrás se lanzó oficialmente el proyecto. No sólo se brindaron detalles de los trabajos, sino también sobre la apertura del registro de oposición, una instancia participativa fundamental para definir la continuidad de la obra, y los esquemas de financiación que habrá para los beneficiarios.

La obra tendrá dos etapas, con un plazo de ejecución de 12 meses cada una.

La primera contemplará el tendido del acueducto principal que llevará el agua potabilizada desde la planta de Monte Hermoso hasta el ingreso a Sauce Grande (tendrá unos 5 kilómetros de extensión) y la construcción de una cisterna de reserva de un millón de litros, ubicada en el lote 1 del desarrollo urbano.

La inversión en esta etapa superará los 3.603 millones de pesos (a valores de mayo pasado).

La segunda fase contempla el desarrollo de la red de distribución domiciliaria, que se hará en forma progresiva de este a oeste, con unos 10 kilómetros de cañerías. Demandará una inversión superior a los 4.532 millones de pesos.

“Para no asfixiar la economía del vecino, se estableció un esquema de liquidación flexible y valores de referencia para ambas etapas; es decir, el total del costo para el frentista se dividirá en dos liquidaciones correspondientes al avance de las dos etapas diseñadas”, explicaron directivos de la cooperativa y funcionarios municipales.

"Las etapas se abonarán una vez que estén terminadas", se añadió.

De esta forma, los propietarios de lotes con vivienda tendrán que abonar 2.612.044,81 pesos, mientras que los dueños de terrenos baldíos deberán pagar 736.439,79 pesos.

Una vez notificada la liquidación de la obra, los contribuyentes tendrán 30 días corridos para optar por los siguientes planes de pago:

1) Al contado, lo que incluirá una bonificación del 8% (con un 2% adicional para asociados a la cooperativa con más de un año de antigüedad).

2) Con tarjeta de crédito: en hasta 18 cuotas fijas.

3) Por plan por convenio: en hasta 12 cuotas mensuales y consecutivas, con tasa de interés calculada según la tasa ofrecida por el Banco de la Provincia de Buenos Aires para el plazo fijo digital a 30 días.

Desde la comuna se señaló que se contemplarán “facilidades y atenciones diferenciales por motivos sociales”, destinadas a vecinos que no estén en condiciones de abonar los montos consignados.

“El propósito principal es asegurar un servicio esencial, sin fines de lucro empresarial, dejando abierta la proyección a futuro de otras demandas de servicios si la obra resulta viable”, señaló el presidente de la Cooperativa Telefónica de Monte Hermoso, Federico Blum.

El Concejo Deliberante declaró por unanimidad a la obra de utilidad pública y pago obligatorio, lo que validó el convenio firmado con la Cooperativa Telefónica y Otros Servicios de Monte Hermoso Limitada.

"Esto refleja que todas las fuerzas políticas entendieron que el agua corriente para Sauce Grande es una prioridad que trasciende cualquier bandera partidaria, ya que se trata de una infraestructura esencial para la salud y el desarrollo del balneario. La ordenanza es una herramienta jurídica que transforma una demanda histórica en una política de Estado obligatoria y comunitaria", reflexionó el secretario de Obras Públicas montehermoseño, Marcos Fernández.

El funcionario defendió la idea de hacer la obra con la cooperativa sin efectuar una licitación tradicional.

"Esto no solo dinamiza los tiempos administrativos para que la obra empiece de manera inminente, sino que garantiza que los fondos y las tarifas queden en la misma comunidad, bajo el control de los propios usuarios", remarcó.

"Para nosotros es una garantía trabajar con la Cooperativa Telefónica, una institución que desde su fundación, en 1962, ha acompañado activamente cada etapa de crecimiento de nuestra ciudad. No estamos contratando a una corporación ajena, sino confiando el recurso más vital a vecinos que reinvierten en el fortalecimiento de los servicios públicos para que

Monte Hermoso siga creciendo con equidad", añadió.

También valoró el hecho de poder hacer la obra "en un contexto de parálisis absoluta de la obra pública".

"Estamos muy satisfechos por la gestión del gobierno municipal articulando con empresas locales, en este caso con la Cooperativa Telefónica que, además de hacerse cargo de esta inversión y ejecución, es una fuente de trabajo genuina para muchas familias”, cerró.