Un hombre falleció al ser atropellado por una camioneta en uno de los accesos a la ciudad
La víctima tenía 54 años.
Un hombre de 54 años de edad falleció cuando intentó cruzar la calzada, en la zona de Marcos Mora y El Benteveo, en uno de los accesos a la ciudad.
La víctima fatal fue identificada como Ricardo Maldonado, quien fue embestido por una camioneta Chery Tiggo que era conducida por David Esteban Jonar, de 49 años de edad. El deceso ocurrió a causa del impacto y el caso fue caratulado como Homicidio Culposo.
En el lugar trabajó personal policial y la guardia de Defensa Civil, quienes controlaron el tránsito en el sector.
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