Un hombre falleció al ser atropellado por una camioneta en uno de los accesos a la ciudad

Un hombre de 54 años de edad falleció cuando intentó cruzar la calzada, en la zona de Marcos Mora y El Benteveo, en uno de los accesos a la ciudad.

La víctima fatal fue identificada como Ricardo Maldonado, quien fue embestido por una camioneta Chery Tiggo que era conducida por David Esteban Jonar, de 49 años de edad. El deceso ocurrió a causa del impacto y el caso fue caratulado como Homicidio Culposo.

En el lugar trabajó personal policial y la guardia de Defensa Civil, quienes controlaron el tránsito en el sector.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

NOTICIA EN DESARROLLO