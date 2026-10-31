Noviembre con varios días sin atención bancaria: el cronograma completo

La visita del papa León XIV a Argentina tendrá una consecuencia directa en la actividad bancaria. A esto se le suma el feriado por el Día de la Soberanía Nacional, lo que da un noviembre con seis días donde no habrá atención en las sucursales bancarias de todo el país. Mientras tanto, hay un día que es feriado solo en la provincia de Buenos Aires pero todavía no se sabe qué pasará con los bancos en el distrito.

El cronograma de días sin bancos empieza el viernes 6, Día del Bancario. Sigue el sábado 7 y el domingo 8, por el fin de semana; el lunes 9, por el feriado nacional, y el martes 10, por el feriado bancario dispuesto por el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Así, la atención presencial quedará interrumpida durante cinco días consecutivos en todo el país y se espera que se retome el miércoles 11 de noviembre.

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Sin embargo, en la provincia de Buenos ese día también fue declarado feriado provincial por la visita del Pontífice, por lo que podría haber una jornada adicional sin actividad en las sucursales alcanzadas por la medida.

"La última actividad será el jueves 5 de noviembre y se retomaría el jueves 12 de noviembre", aseguró Carina Marmanelli, Secretaria General de La Bancaria en Bahía Blanca.

En diálogo con LU2, Marmanelli sostuvo que no habrá inconvenientes con la provisión de dinero en cajeros automáticos. (Con información de DIB)