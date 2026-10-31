Temperatura alta y algunos chaparrones: así estará el tiempo este domingo en Bahía

Según el Servicio Satelmet, para este domingo 1º de noviembre se espera en Bahía Blanca una temperatura mínima de 16 grados centígrados y una máxima de 27 grados.

En la mañana tendremos tiempo fresco a templado y nuboso. El viento tendrá intensidad moderado con ráfagas regulares del sector noroeste rotando al Oeste. La visibilidad será buena. Se espera una temperatura mínima de 16 grados centígrados.

En la tarde tendremos tiempo templado e inestable con ocasionales chaparrones. El viento tendrá intensidad leve con ráfagas moderadas del Oeste y Sudoeste. La visibilidad será buena y la temperatura máxima alcanzará los 27 grados centígrados

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La noche, en tanto, será fresca con cielo poco nuboso y se estima para media noche una temperatura de 16 grados.