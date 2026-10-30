Bahía debuta en el Provincial U17 de Mar del Plata, que ayer comenzó con triunfo local

Doble jornada afronta Bahía en el Provincial U17 masculino, que comenzó en la víspera en Mar del Plata.

En este último torneo del año y luego de tener libre ayer en la jornada inaugural, por la mañana el representante de nuestra ciudad debuta frente a Necochea, por la Zona Sur, desde las 10, en cancha de Once Unidos.

Mientras que en el segundo turno enfrentará al local, desde las 20, en Kimberley.

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Ayer, por la misma, zona Mar del Plata superó a Necochea, por 76 a 63, con 24 puntos (5-8 en triples y 9-14 en libres) de Joaquín Bulchi (no lo une ningún lazo familiar con Mauro, ex jugador de Liga Nacional).

En el perdedor, Fermín Capelli (tampoco familiar del entrenador juninense) anotó 19 unidades (1-1 en t3, 6-10 en t2 y 4-6 en t1).

Con este resultado, si Bahía le gana a Necochea, automáticamente se mete en semifinales.

Por la Zona Norte, en la víspera, La Plata venció a Junín, 68 a 49.

Hoy se enfrentan Pergamino-La Plata, a las 10, y Junín-Pergamino, a las 18, ambos partidos en Kimberley.

Mañana sábado, a las 10, se jugará por el quinto puesto en Once Unidos y las semifinales, en Kimberley, a las 18, 1º Norte-2º Sur y a las 20, 1º Sur-2º Norte.

El domingo, en tanto, definirán el tercer puesto, a las 10, y la final, desde 12.15, también en el gimnasio ubicado en la Avenida Independencia 3030.

El plantel

Los 12 jugadores de Bahía:

Jugador Club

Genaro Di Stéfano Bahiense del Norte

Mateo Gizzi Estrella

Mateo Santillán L.N. Alem

Felipe Germain Napostá

Bautista Sosa Napostá

Gino Basaul Olimpo

Luciano Mattioli Olimpo

Tomás Renzi Olimpo

Emanuel Diez Villa Mitre

Franco Gasparini Villa Mitre

Mirko Marcos Villa Mitre

Valentino Perticarari Villa Mitre

Entrenador: Mauro Richotti.

Asistente: Sebastián Dodero.

PF: Wilfredo Lozano y Ezequiel Micca.