Murió Carlos Rinke, una leyenda de la aviación argentina y héroe en la guerra de Malvinas

Carlos Alfredo Rinke, veterano de la Guerra de Malvinas y uno de los pilotos argentinos que participaron en la operación que terminó con el hundimiento del destructor británico Coventry en 1982, murió a los 70 años en Córdoba, mientras esperaba un trasplante de médula ósea. Durante el conflicto del Atlántico Sur, el comodoro conocido como el “Numeral de Hierro” intervino en seis misiones de combate y logró regresar de todas.

Su muerte generó mensajes de despedida de dirigentes políticos. El diputado nacional y exministro de Defensa Luis Petri lo recordó a través de su cuenta de X, donde destacó su participación en distintos ataques contra la flota británica.

“Hasta siempre, Numeral de Hierro”, escribió.

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En su publicación, Petri mencionó las misiones del 23 de mayo contra el Antelope, del 25 de mayo, cuando fue hundido el Coventry, y del 8 de junio en Bahía Agradable.

“Al ras del mar, a 800 km/h, con un Rosario rezado antes de despegar”, expresó el legislador, con referencia a las condiciones en las que Rinke participó de las operaciones. Además, transmitió sus condolencias a la familia, la Fuerza Aérea y los veteranos de Malvinas.

La vicepresidenta Victoria Villarruel también despidió a Rinke a través de sus redes sociales.

“Hoy me toca despedir con profundo dolor y emoción al comodoro Carlos Alfredo Rinke, uno de nuestros héroes de Malvinas, un Halcón que en 1982 arriesgó su vida por la Patria y por sus camaradas”, escribió. En su mensaje también recordó las seis misiones de combate en las que participó y destacó su trayectoria como piloto de A-4B Skyhawk. “¡Hasta siempre, querido Halcón! La Patria no lo olvidará”, concluyó.

Rinke nació en Buenos Aires el 17 de febrero de 1956 y se formó en la Escuela de Aviación Militar. Cuando comenzó la guerra tenía 26 años, era teniente y formaba parte del Grupo 5 de Caza de la Fuerza Aérea Argentina, con asiento en la V Brigada Aérea.

Desde la base de Río Gallegos participó en operaciones a bordo de un avión A-4B Skyhawk. Una de las más recordadas ocurrió el 25 de mayo de 1982, cuando intervino en la incursión contra la flota británica en la que fue hundido el destructor Coventry. Todos los integrantes de la escuadrilla regresaron a la base.

También participó en los combates de Bahía Agradable, el 8 de junio, cuando aviones argentinos atacaron a los buques de desembarco Sir Galahad y Sir Tristram. Rinke integró la primera oleada de esa operación.

Tras la guerra continuó su carrera en la Fuerza Aérea, fue agregado aeronáutico adjunto en la Embajada argentina en Estados Unidos entre 2001 y 2002 y se retiró en 2005 con el grado de comodoro. (Fuente: TN).