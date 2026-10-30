Golpe al mundo cripto: Binance informó que está recuperando activos afectados

La firma Binance informó que “ha comenzado a recuperar los activos afectados para los usuarios” y reiteró que se compromete a recuperar o cubrir las pérdidas por el incidente que lo afectó en las últimas horas.

Asimismo, señaló que “continúa trabajando con las fuerzas del orden, emisores, firmas de inteligencia blockchain y socios de la industria para rastrear, congelar y recuperar fondos adicionales”.

Según se informó en un comunicado, “Binance ya ha reservado más de $6.34 mil millones de fondos de la empresa para cubrir este incidente. $5 mil millones de estos fondos ya se mantienen en los activos exactos de tokens que se vieron afectados”.

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“Estamos completando la compra de la cantidad restante adquiriendo activos de tokens a través de canales de mercado y canales OTC”, señalaron desde la compañía que es una de las líderes en el mundo cripto.

Explicó que se está haciendo ese procedimiento “para igualar el formato de los activos de tokens restantes y abordar cualquier déficit de activos” y aclaró que “este paso puede tomar más tiempo porque algunos tokens pueden tener baja liquidez y el acuerdo OTC también toma tiempo”.

Por otra parte, indicó que “estas cifras no incluyen activos congelados o protegidos, que siguen sujetos a recuperación y verificación en curso”.

Binance precisó que “actualmente, $3 mil millones han sido congelados, gracias a nuestros socios de la industria” y señaló que está “trabajando con socios y fuerzas del orden para recuperar los activos congelados”.

“Continuaremos utilizando recursos de la empresa para cubrir el déficit confirmado y proporcionaremos más actualizaciones verificadas a medida que avancen los esfuerzos de recuperación”, agregó la empresa.

Finalmente sostuvo que “en última instancia, todos los fondos de los usuarios se verificarán públicamente a través de nuestra Prueba de Reservas”. (NA)