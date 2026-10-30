El secretario de Culto confirmó que Milei recibirá al papa León XIV en el aeropuerto

El secretario de Culto y Civilización, Agustín Caulo, confirmó este viernes que el presidente Javier Milei recibirá al papa León XIV el domingo 8 de noviembre en el aeropuerto y adelantó que el Gobierno analiza transmitir por cadena nacional algunos momentos de la visita del sumo pontífice.

En diálogo con Radio Rivadavia, el funcionario destacó el carácter pastoral del viaje, al tiempo que pidió evitar las interpretaciones políticas: "El papa es de todos, entonces no hay que politizar esto", expresó.

En ese sentido, explicó que el papa nos visitará con un mensaje destinado a fortalecer la fe de los creyentes: “El mensaje es de unidad, es de encuentro de los argentinos”, dijo Caulo.

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El funcionario aseguró que la agenda prevista se mantiene sin modificaciones y que los preparativos avanzan en los distintos puntos del país.

En ese marco, destacó el trabajo conjunto entre Nación, Ciudad de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires y Córdoba para organizar las actividades previstas. (NA)