Franco Colapinto, ante un nuevo desafío en el Gran Premio de Baréin

Franco Colapinto en acción con el A526. Fotos: Alpine y F1

Franco Colapinto afrontará este domingo una carrera especial en el Gran Premio de Baréin, que por la reprogramación del calendario se disputará en el circuito de Sepang, Malasia.

La largada está programada para las 4, hora de nuestro país. Se podrá ver por Fox Sports, Disney+ y F1 TV.

El argentino de Alpine largará 21º, después de haber clasificado 15º y recibir una penalización de 15 puestos por un cambio de motor programado.

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Colapinto buscará avanzar desde el fondo con el A526, en una prueba que también tendrá como protagonistas a los pilotos que partirán adelante. El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) consiguió la pole position y largará junto al Ferrari de Lewis Hamilton, mientras que Kimi Antonelli (Mercedes) ocupará el tercer lugar de la grilla con Charles Leclerc (Ferrari).

Será, además, una jornada importante para Alpine: Pierre Gasly partirá 9º, mientras que Colapinto tendrá por delante 56 vueltas para intentar recuperar posiciones y sumar puntos.

El bonaerense llega 12º en el campeonato de pilotos, con 27 unidades. Así largarán los pilotos este domingo:

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Colapinto llega a esta nueva fecha del campeonato luego de quedar envuelto en una gran polémica por el choque que generó en el GP de Azerbaiyán, que derivó tanto en su abandono como en el de su compañero de equipo en Alpine, el francés Pierre Gasly, y el del británico Lando Norris (McLaren).

Incluso este último declaró que el argentino merecía una carrera de sanción e insinuó que no merecía estar en la Fórmula 1, aunque finalmente pidió disculpas por sus dichos.

El campeonato

En lo que respecta a la pelea por el título, el líder es el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), que con 302 puntos y solo 20 años se ilusiona con la posibilidad de consagrarse como el campeón más joven de la historia.

Su escolta es el británico George Russell (Mercedes), quien viene de ganar el GP de Azerbaiyán para llegar a los 236 puntos.

El top 5 lo completan los británicos Lewis Hamilton (Ferrari), Lando Norris (McLaren) y el monegasco Charles Leclerc (Ferrari).