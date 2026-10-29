Cyber Monday: la OMIC difundió recomendaciones para comprar por internet de forma segura
"La prevención y la información son herramientas fundamentales para evitar inconvenientes", aseguró su director, Pablo Daguerre.
La Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) brindó una serie de recomendaciones para quienes realicen compras por internet durante el Cyber Monday, que se desarrollará los días 2, 3 y 4 de noviembre.
"El objetivo es promover un consumo informado y responsable, prevenir estafas y recordar que las promociones comerciales deben respetar los derechos de los consumidores", explicaron desde el organismo.
Recomendaciones
• Comprar en sitios oficiales: ingresar directamente a la página de la tienda y desconfiar de enlaces recibidos por WhatsApp, SMS o redes sociales.
• Comparar precios: verificar si los descuentos son reales y revisar el precio final, los costos de envío y los intereses de financiación.
• Desconfiar de ofertas demasiado tentadoras: no dejarse apurar por supuestas oportunidades, premios o promociones urgentes.
• Proteger los datos personales: nunca compartir contraseñas, códigos de verificación ni claves bancarias.
• Verificar al vendedor: revisar su reputación, las condiciones de entrega, la garantía y las políticas de cambio o devolución.
• Conservar los comprobantes: guardar capturas de las ofertas, facturas, confirmaciones de compra y comprobantes de pago.
• Conocer el derecho de arrepentimiento: en las compras por internet, la Ley 24.240 contempla, como regla general, un plazo de diez días corridos para revocar la aceptación, con las excepciones legales correspondientes.
• Reclamar ante incumplimientos: si el producto no llega, no se respeta la oferta o aparecen cargos indebidos, reclamar al proveedor y conservar el número de gestión. Si no se obtiene una solución, acudir a la OMIC.
El director de OMIC, Pablo Daguerre, recordó que las promociones no suspenden los derechos del consumidor y que los proveedores deben brindar información clara, cierta y detallada sobre los productos y servicios ofrecidos.
"Comprar informado es también ejercer nuestros derechos. La prevención y la información son herramientas fundamentales para evitar inconvenientes y realizar compras más seguras".
Ante dudas o inconvenientes, los consumidores pueden acercarse a la OMIC para recibir orientación y asesoramiento.