A largo plazo: la ONU descartó revisar en breve el pedido de revisión de la condena a Cristina Kirchner

El Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) desestimó emitir una resolución inmediata sobre el pedido de revisión de la condena de la expresidenta Cristina Kirchner en la Causa Vialidad.

El episodio judicial dictaminó que la referente del peronismo sea condenada a seis años de prisión domiciliaria e inhabilitada para ejercer cargos públicos.

La entidad no determinó si analizará las presentaciones de los abogados de la exmandataria y advirtió que, de admitirlas a trámite, la decisión podría demorarse "varios años".

"Habida cuenta del volumen de casos que tiene ante sí el Comité de Derechos Humanos, una decisión sobre la admisibilidad y el fondo del asunto suele tardar varios años. Una decisión sobre el caso no es inminente", indicó el organismo ante una consulta de la agencia EFE.

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El abogado Gregorio Dalbón

Un enfoque legal

En este contexto, el abogado de derechos humanos cercano a la ex mandataria, Gregorio Dalbón, sostuvo que la condena es una solapada pena de muerte civil desde el punto de vista político con la inhabilitación perpetua, que es claramente inconstitucional".

Sobre este pronunciamiento en la órbita de la ONU, el letrado sostuvo que si bien "ciertamente tarda por la cantidad de casos que tienen", lo que no debería tardar es "la cautelar en relación con la inhabilitación perpetua porque en esta situación se estarían violando innumerables derechos humanos"

"Acá no hay mucha historia", sintetizó e indicó: "La sentencia, si bien está firme, hoy se encuentra en estudio del Comité y el artículo 366 inciso F dice que es obligación (vinculante) si saliera la cautelar la situación para la justicia argentina".

Además hizo hincapié también en "las condiciones extremas de la prisión domiciliaria (de la exjefa de Estado) como los horarios de visita, horarios de sol y demás permisos" y marcó que "los genocidas, que desaparecieron a 30 mil personas, no tienen horarios y pueden ir a la terraza y tomar vitamina D, etcétera". (NA)