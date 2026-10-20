CFK y su hijo Máximo enfrentarán un juicio unificado por las causas Hotesur y Los Sauces

La Cámara de Casación definió que habrá un juicio unificado para las causas Hotesur y Los Sauces. El inicio del debate oral y público está fijado para este viernes 23, a las 10.

De esta manera, los jueces Daniel Petrone y Diego Barroetaveña, por mayoría, revocaron el desdoblamiento dictado por el Tribunal Oral Federal 5 (TOF). Alejandro Slokar votó en disidencia.

En su fallo, Casación recordó que ya durante la instrucción “la tramitación conjunta de ambas resultaba ser la solución más conveniente a los efectos de garantizar los principios de celeridad, economía procesal y, en definitiva, una mejor y más pronta administración de justicia".

En esa línea, los magistrados agregaron que la decisión de separar las causas va en contra de “la posibilidad de que la pretensión punitiva en los términos en que fue promovida por los acusadores obtenga una respuesta jurisdiccional dentro de un plazo razonable”.

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De esta manera, los jueces hicieron lugar al recurso presentado por el fiscal Mario Villar y de la Unidad de Información Financiera (UIF), querellante en el caso, para que ambos expedientes sean juzgados en un solo juicio.

Las investigaciones tienen como eje el patrimonio de la familia Kirchner y el supuesto mecanismo de alquiler de propiedades y hoteles a empresarios que, según la acusación, habrían realizado esos pagos como contraprestación por negocios obtenidos durante los gobiernos kirchneristas.

En Hotesur, la investigación está vinculada a los hoteles de la familia y tiene entre los principales acusados a Lázaro Báez. En Los Sauces, el expediente se centra en propiedades de la familia Kirchner y señala a Cristóbal López y Fabián De Sousa entre los empresarios involucrados.

Cristina Kirchner está acusada en ambos expedientes por los delitos de asociación ilícita y lavado de dinero. Máximo Kirchner también figura entre los principales imputados.

Para la expresidenta, el debate por Los Sauces y Hotesur representa además una nueva instancia judicial. Cristina Kirchner ya fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en la causa Vialidad y actualmente cumple prisión domiciliaria. Además, enfrenta el juicio por el caso Cuadernos.

Para Máximo Kirchner, en cambio, será el primer juicio oral que deberá afrontar.

Cómo será el juicio

El TOF dispuso que el juicio sea exclusivamente presencial, con tres audiencias semanales, y reservó fechas adicionales —incluidos algunos sábados de octubre y semanas de feria judicial de enero de 2027— para el caso de que resulten necesarias.

Las audiencias se realizarán en la sala AMIA de los tribunales de Comodoro Py, la misma en la que se desarrolla el juicio de los Cuadernos.

El cronograma prevé sesiones los lunes, viernes y sábados. Las reglas del debate establecen una diferencia según el tipo de audiencia. Los acusados deberán estar presentes en la sala cuando declaren en indagatoria.

En las audiencias con testigos, en cambio, podrán ser representados por sus abogados. Quienes vivan fuera de la Capital Federal podrán pedir conectarse a distancia, pero esa posibilidad se resolverá de manera individual en cada caso. (con información de TN)