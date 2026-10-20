Privatización vial: el Gobierno anunció la reparación de más de 1.000 kilómetros de rutas nacionales

El Gobierno anunció la reparación de más de 1.000 kilómetros de rutas nacionales, bajo el programa de privatización vial conocido como Red Federal de Concesiones (RFC), entre las que destacan la RN 5, 12, 14, 174 y del Mercosur, entre otros corredores viales.

En este marco, se dio por concluidos la totalidad de los trabajos de recuperación ejecutados por la empresa Corredor Vial 5 S.A.U. sobre el Tramo Pampa, que contempla las rutas nacionales 5 y 35 (atravesando Buenos Aires y La Pampa).

En particular, 546,65 kilómetros entre Luján y Santa Rosa ya fueron restaurados. Los trabajos estuvieron orientados principalmente a mejorar las condiciones de transitabilidad y seguridad vial, e incluyeron tareas de bacheo, fresado, sellado de fisuras, reparación y hormigonado de losas, así como el perfilado y calce de banquinas en distintos puntos de la traza.

Los trabajos estaban previstos para completarse dentro del plazo de un año a partir de la concesión. Sin embargo, se completaron en tiempo récord de apenas tres meses.

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"El nuevo sistema de concesiones sigue mostrando resultados concretos con el objetivo de transformar la infraestructura vial argentina", dijo el ministro de Economía, Luis Caputo.

A su vez, se suman a los más de 360 kilómetros reparados en las rutas del Mercosur, RN 12 y 14, en el Tramo Oriental, y a los 59 kilómetros de la RN 174 y el Puente Rosario – Victoria, en el Tramo Conexión.

Cómo están conformadas las tres etapas de la RFC

Etapa I

Tramo Oriental: rutas nacionales 12, 14, 135, A015 y 117 (que atraviesan la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos y Corrientes).



Tramo Conexión: puente Rosario–Victoria (RN 174), que atraviesa Entre Ríos y Santa Fe.

Etapa II

Tramo Pampa: rutas nacionales 5 y 35 (que atraviesan Buenos Aires y La Pampa).



Tramo Sur - Atlántico - Acceso Sur: rutas nacionales 3, 205 y 226, así como las autopistas Ezeiza - Cañuelas, Riccheri y Jorge Newbery.





Etapa III