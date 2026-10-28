Puerto Iguazú, pasaporte italiano y Estados Unidos: cómo escapó Bolsonaro de Brasil

Flávio Bolsonaro salió de Brasil en medio de un operativo organizado para trasladarlo a Estados Unidos, pese a la prohibición judicial que pesaba sobre él. El excandidato presidencial brasileño cruzó por tierra a la Argentina durante la noche del martes, ingresó por Puerto Iguazú junto a su esposa y sus dos hijas y abordó un avión privado que lo llevó hacia Ecuador, antes de continuar su viaje a territorio estadounidense.

La maniobra se concretó mientras las autoridades brasileñas intentaban determinar su paradero y después de que la Justicia ordenara la cancelación de sus pasaportes nacionales. Sin embargo, Bolsonaro no encontró impedimentos migratorios para ingresar a la Argentina, donde permaneció menos de una hora antes de embarcar.

La Dirección Nacional de Migraciones confirmó que el dirigente brasileño cruzó el Puente Internacional Tancredo Neves, que conecta Foz do Iguaçu, en el estado de Paraná, con Puerto Iguazú, en Misiones, a las 22.50 del martes 27 de octubre.

Bolsonaro estaba acompañado por su esposa, Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, y sus hijas Carolina y Luiza. Antes de atravesar la frontera, habría permanecido a unos 90 minutos del paso internacional, todavía en territorio brasileño, mientras se terminaban de coordinar los movimientos para su salida.

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El horario del cruce fue determinante. Durante buena parte del martes circularon versiones que indicaban que el senador ya había llegado a Estados Unidos. Sin embargo, todavía se encontraba en Brasil y recién ingresó a territorio argentino durante la noche.

Por qué Bolsonaro pudo ingresar a la Argentina pese a tener sus pasaportes brasileños cancelados

Uno de los puntos centrales del operativo fue la documentación utilizada por Bolsonaro para atravesar la frontera.

El Supremo Tribunal Federal de Brasil, a través del juez Alexandre de Moraes, había ordenado la entrega de sus pasaportes y le había prohibido abandonar el país. Ante el incumplimiento de la medida, la Policía Federal brasileña avanzó con la cancelación de los documentos emitidos por ese Estado.

Sin embargo, la cancelación de un pasaporte brasileño no implica necesariamente la imposibilidad de ingresar a la Argentina. Los ciudadanos de los países del Mercosur pueden trasladarse entre los Estados que integran el acuerdo con sus documentos nacionales de identidad, sin necesidad de presentar un pasaporte. En el caso de los brasileños, se admite el RG o la Carteira de Identidade Nacional (CIN).

Además, Bolsonaro cuenta con ciudadanía italiana desde 2023 y dispone de un pasaporte de ese país. Brasil no tiene facultades para anular unilateralmente un documento emitido por las autoridades italianas.

Bolsonaro habría utilizado precisamente su DNI oriundo de Brasil para entrar al país y luego su pasaporte italiano para abandonar la Argentina. La Dirección Nacional de Migraciones, por su parte, confirmó que la familia presentó documentación válida, aunque en su comunicado oficial no identificó los documentos utilizados por cada integrante.

Otro factor fue la situación del senador ante los controles internacionales: Bolsonaro no registraba un pedido de captura internacional ni una alerta de Interpol que obligara a las autoridades argentinas a actuar sobre esa base.

Esto permitió que su ingreso se procesara sin incidentes. Migraciones aseguró que los cuatro integrantes de la familia presentaron documentación habilitada y que no tenían impedimentos legales registrados para entrar al país.

De esta manera, la prohibición judicial brasileña de abandonar el territorio nacional no se tradujo en un bloqueo migratorio efectivo al momento de su ingreso a la Argentina.

La salida del senador también abrió interrogantes sobre los controles realizados del lado brasileño de la frontera. En el gobierno sostienen que no estaba previsto detenerlo antes de su salida o que, en todo caso, se habría desistido de esa posibilidad para evitar que el dirigente se presentara como víctima de una persecución política.

El traslado al aeropuerto de Puerto Iguazú y el vuelo privado

Una vez completado el trámite migratorio, la familia Bolsonaro se dirigió al aeropuerto de Puerto Iguazú. El traslado se realizó en vehículos con patente brasileña y contó con una escolta de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

Los movimientos llamaron la atención por el despliegue de seguridad y porque se produjeron durante la noche, cuando la actividad habitual del aeropuerto es reducida.

A las 23.30, apenas 40 minutos después de cruzar la frontera, Bolsonaro y sus familiares abordaron un avión privado Gulfstream G400, matrícula LV-JQW, operado por Baires Fly S.A.

El manifiesto de pasajeros confirma que en la aeronave viajaban cuatro personas: Flávio Nantes Bolsonaro, su esposa Fernanda y sus hijas Carolina y Luiza. El documento también identifica a la empresa operadora, la matrícula del avión y el recorrido declarado entre Puerto Iguazú y Guayaquil, en Ecuador.

La documentación tiene además un sello de verificación del 28 de octubre, correspondiente a los controles realizados sobre el vuelo.

La aeronave despegó alrededor de las 0.22 del miércoles. Su primera escala fue Guayaquil, desde donde continuó hacia Estados Unidos. Bolsonaro finalmente aterrizó en Miami cerca de las 10.40 de este miércoles, acompañado por su familia. (con información de TN)