Indagan a Renato Tabella por los femicidios de Tatiana Fernández y Daniela Villalba

Renato Iván Tabella, el detenido por los femicidios de Tatiana Fernández y Daniela Villalba, es indagado este martes el juez Guillermo Rongo y el fiscal Matías Di Lello, confirmaron a la Agencia Noticias Argentinas.

Tabella es indagado en la Ciudad de Buenos Aires por el crimen de Fernández, cometido el domingo en el barrio porteño de Retiro, mientras que se espera que en los próximos días sea trasladado a Córdoba, para que sea sometido a la misma instancia por parte del fiscal Pablo Camacho.

Autopsias a las víctimas

La autopsia realizada a Fernández reveló que fue asesinada y que la causa de la muerte es "asfixia mecánica por compresión".

Fuentes judiciales informaron a este medio que la víctima además presentaba lesiones defensivas leves en las muñecas.

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Acerca de Villalba, confirmaron que fue degollada y que tenía heridas cortantes en los brazos que los peritos leen como un intento de defensa.