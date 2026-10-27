Un hombre de 68 años corría una picada y atropelló a un adolescente

Un chico de 14 años quedó gravemente herido tras un choque entre un auto y una bicicleta en Guernica, partido bonaerense de Presidente Perón. El conductor del vehículo, un hombre de 68 años, fue detenido por lesiones culposas agravadas. Según la información del caso, el auto involucrado es un Audi Q7, a nombre de la esposa de “El Rey de la Salada”.

El impactante accidente, registrado por una cámara de seguridad, ocurrió el domingo 25 de octubre en la calle Eva Perón al 564, entre las calles 107 y 111. Cuando el personal policial llegó al lugar, encontró al adolescente tirado sobre el asfalto e inconsciente, con una herida cortante en la cabeza y manchas de sangre en la cara.

Junto al chico estaba su bicicleta Gravity blanca. A pocos metros, los efectivos identificaron un Audi Q7 conducido por Miguel Ángel Monteferrante, que tenía daños en la parte delantera.

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Ante la demora de la ambulancia, el adolescente fue trasladado al hospital local con la colaboración de personal de Bomberos Voluntarios. Debido a la gravedad de su estado, después fue derivado al Hospital Cuenca Alta de Cañuelas.

Luego de tomar conocimiento del hecho, la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N.º 1 descentralizada de Presidente Perón ordenó la detención de Monteferrante por el delito de lesiones culposas agravadas y solicitó que fuera presentado en la primera audiencia judicial.

Los investigadores, en tanto, secuestraron la bicicleta del adolescente, el Audi Q7 y un Peugeot 408 Allure, según el parte policial.

Jorge Castillo, conocido como “El Rey de la Salada”, contó que la camioneta fue vendida entre 2017 y 2018 a un hombre llamado Gustavo Rojas, quien murió durante la pandemia. Según explicó, la operación quedó inconclusa y todavía hay un conflicto por la recuperación del vehículo.

Castillo también mencionó una disputa por un departamento que le había vendido a Rojas y que, según afirmó, nunca terminó de cobrar ni fue transferido. “Yo se lo vendí, pero éramos amigos. Le vendí el departamento y nunca lo pagó ni lo transfirió. También está eso, hay denuncia penal para recuperar el vehículo”, remarcó. (NA)