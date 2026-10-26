Cayetano y una charla abierta en Villa Mitre: "Quiero que se entienda el peligro del mundo de las apuestas"

El próximo viernes el Club Villa Mitre realizará una charla abierta a la comunidad bajo el "Apostar no es un juego", con el objetivo de visualizar los problemas y consecuencia de la ludopatía.

La actividad contará con el protagonismo de el periodista Nicolás Alberto Cajg, más conocido como "Cayetano", quien forma parte desde hace año (ente otros proyectos) del emblemático programa radial "Perros de la calle".

La jornada se realizará el viernes, desde las 18, en el José Martínez (Caseros 555) y será con entrada libre y gratuita.

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"Me gusta mucho estas actividades, esta buenísimo poder ir y hablarle a los chicos y no tan chicos. La ludopatía es una problemática extendida en los últimos años. Me gusta dar este tipo de charlas, por sobre toda las cosas para dar a conocer esta adicción que tal vez no se conoce tanto, se empieza a conocer ahora. Estaba un poco escondida y en estos últimos tiempos, a partir del celular, la computadora, las casas de apuestas, se ha convertido en un boom", contó Cayetano.

"En primer lugar quiero que se entiendan los peligros del mundo de las apuestas. Porque están contados, a através de la publicidad, como un espacio para divertirse o ganar plata fácil. Entonces, en primer lugar yo vengo a ser el malo de la película, que cuenta la otra parte: los peligros de excederse. Y, por otro lado, marcar cuándo puede convertirse de lo hago cada tanto y pasar, casi sin que te des cuenta, a convertirse en una adicción", agregó.

Su charla tendrá un claro eje y es su experiencia personal y cómo a través de eso puede ayudar a quien lo escuche.

"Siempre cuento que hablo yo, no porque sea especialista, sino porque soy ludópata. Hablo, lamentablemente, desde ese lugar y haberla transitado durante 25 años de mi vida. Eso hace que conozca la enfermedad al detalle. Lamentablemente para mí, pero me permite bajar esa información para que otras personas puedan ver de qué se trata esta enfermedad. La ludopatía es una adicción muy silencia, es difícil de detectar. Estas charlas sirven para tener al menos el conocimiento mínimo sobre este problema", contó.

"Lo que también voy a contar en la charla qué hacemos nosotros los ludópatas para que nuestro entorno pueda sospechar o tratar de darse cuenta para ayudarnos a tiempo", continuó.

El espacio donde se realizará actividad también es fundamental, ya que los clubes de barrio es done transitan muchos de los chicos que pueden estar atravesando alguna problemática de este estilo.

"Yo doy muchas charlas en colegios, porque los adolescentes están aposta muchísimo, y me gustaría dar mas charlas en clubes", admitió.

También remarcó lo fundamental de poder transmitir lo que nos pasa.

"Lo más más más importante es animarse a hablar, a comentarlo, a pedir ayuda. A no ser sentirse juzgado del otro lado, saber que te van a abrazar, a contener. Son miedos que los ludópatas solemos tener, pero es fundamental poder contarlo para que me puedan ayudar", remarcó.

"Nunca te recuperás al 100%, no existe eso -admitió-. Pero sí existe dejar de jugar, como una pelea diaria. Eso es lo que estoy haciendo ahora, pero no es una gripe que te recuperás y ya está. Siempre tenés que estar atento y alerta, y no subestimarlo porque es lo peor que podés hacer. Por eso me sirven estas charlas, es como ponerme una alarma a mí mismo de mi propia historia", dijo Cayetano.

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