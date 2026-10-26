Tres Arroyos: detuvieron a un joven de 20 años tras un intento de robo y ataque armado

Un joven de 24 años resultó herido de bala el pasado sábado por la noche en un asalto ocurrido en la calle Jujuy al 100, en la ciudad de Tres Arroyos. Por el hecho, la policía aprehendió a un sospechoso de 20 años e identificó a un cómplice menor de edad.

El hecho ocurrió alrededor de las 21, cuando el servicio de emergencias 911 alertó a la policía sobre un robo en proceso. Según fuentes oficiales, dos personas interceptaron a la víctima con la intención de sustraerle su moto y le efectuaron un disparo en el abdomen. Además, el joven sufrió agresiones físicas que le provocaron traumatismos en la cabeza.

Los efectivos identificaron con rapidez al presunto autor material del disparo, luego de desplegar un operativo cerrojo. En el procedimiento también fue identificado un segundo implicado, de 16 años.

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La víctima fue trasladada a un centro asistencial, donde permanece internado en condición estable y fuera de peligro. Presenta una herida de arma de fuego en el hipocondrio izquierdo, sin orificio de salida, y los traumatismos mencionados.

En el marco de la investigación, la Justicia ordenó una serie de allanamientos que permitieron el secuestro de elementos de interés para la causa, aunque hasta el momento no se halló el arma utilizada.

El caso quedó caratulado de forma preliminar como tentativa de robo y lesiones agravadas por el uso de arma de fuego. Intervienen la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) N° 13 y la UFIJ N° 4 del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil (FRPJ) del Departamento Judicial local.

El detenido permanece alojado en la seccional policial a disposición del Juzgado de Garantías, mientras continúan las diligencias para esclarecer el hecho.