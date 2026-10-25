Falleció una leyenda del deporte bahiense

La ciudad amaneció con una triste noticia. A los 78 años falleció Carlos María Giménez, uno de los máximos exponentes del boxeo bahiense y gran figura del pugilato argentino.

"Carlitos" fue cultor del perfil bajo y su humildad se puso todo el tiempo de manifiesto.

Nació en Bahía Blanca, en 1948. Fue un buscavidas, desde chico. Lustrador de zapatos y canillita comenzó a boxear desde muy chico, en el ring del Salón de los Deportes, de Soler 444.

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Dos veces subió a un ring a pelear con la corona del mundo de su categoría, medio mediano junior, ambas enfrentando a Antonio Cervantes, conocido como “Kid Pambelé”.

En ese primer intento, en 1973, fue derrotado sin atenuantes por un rival netamente superior. La segunda oportunidad, en 1977, fue perjudicado por un fallo arbitral que lo dejó fuera de combate por un leve corte en su ceja.

Pesa las críticas que Giménez debió soportar por esas derrotas, hay que recordar que Cervantes fue ochos años campeón del mundo, considerado el mejor welter de la historia, único colombiano que ingresó al Salón de la Fama.

Con un récord de 115 victorias y apenas 11 derrotas, Giménez consiguió el título de campeón argentino, derrotando por puntos a Juan Aranda, en el mismísimo Luna Park. LU2. Oscar Enrique Castro, relató ese combate para LU2 radio bahía Blanca.