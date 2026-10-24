Miles de personas regresan a las calles de Portugal en protestas por la vivienda

Miles de personas regresan a calles de Portugal en protestas por vivienda. Foto: Agencia NA

Miles de personas marcharon hoy sábado en Lisboa, Oporto y Coímbra en la reciente ronda de protestas por el derecho a la vivienda que ya lleva casi tres semanas, mientras los movimientos cívicos presionaban al Gobierno para que adoptara medidas de emergencia destinadas a abordar la crisis de la vivienda.

En Lisboa, los manifestantes se reunieron en la Avenida da Liberdade detrás de un camión plataforma que tocaba música, mientras la policía cerraba la circulación al tiempo que la multitud crecía.

Las pancartas decían "La vivienda es un derecho, las casas son para vivir" y "Dejen pasar a aquellos que quieren una casa para vivir en ella".

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En Oporto, cientos se reunieron en la Praça da Batalha antes de marchar hacia el centro de la ciudad, hacia la Praça D. João I, el punto principal del movimiento desde que inició hace dos semanas.

Los organizadores distribuyeron panfletos que explicaban las razones de las protestas y una "guía para manifestantes" que exhorta a los manifestantes a mantenerse en calma y que orienta sobre cómo actuar en caso de que haya confrontaciones con las autoridades.

El movimiento exige que el Gobierno abandone su nueva ley de rentas y adopte un paquete de medidas que incluya una prohibición de desalojos sin viviendas alternativas, una prohibición de las compras de bienes raíces por fondos inmobiliarios, un aumento del parque de viviendas públicas, límites máximos para los alquileres y la recuperación de propiedades vacías con fines habitacionales.

Las protestas estuvieron marcadas por dos incidentes en los que la policía intervino. El 15 de octubre, el campamento de Porto reportó una operación policial antes del amanecer que dejó heridos a 39 participantes, dos de ellos de gravedad, y a un policía.

En Lisboa, las autoridades desmantelaron el 20 de octubre un plantón en la plaza del Rossio y detuvieron a 55 manifestantes, quienes el 27 de octubre tendrán que apelar ante un juez.