Terremoto de magnitud 7.0 en China: al menos 16 muertos y 76 heridos en Xizang

Tras el terremoto de magnitud 7.0 que sacudió el jueves el distrito de Baqen, en la ciudad de Nagqu, región autónoma de Xizang, en el suroeste de China, las autoridades locales reportaron 16 personas muertas y otras 76 resultaron heridas.

Las cifras de víctimas fueron actualizadas a las 13 (hora local) de este viernes, según se informó en una conferencia de prensa realizada por la oficina de información del Gobierno municipal de Nagqu.

El fenómeno ocurrió a las 22.33 horas del jueves, tras lo cual más de 5 mil personas fueron desplegadas en la primera línea de operaciones de socorro para trabajar en tareas de búsqueda y rescate, atención médica, refugio temporal y provisión de suministros esenciales.

Las autoridades locales pusieron en marcha una vigilancia intensificada las 24 horas en los sitios clave, incluyendo laderas de montañas, embalses, centrales eléctricas, ríos, edificios estructuralmente inseguros y estaciones base de telecomunicaciones.

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Según se informó en conferencia de prensa, la Policía y las autoridades de transporte inspeccionaron más de 1.700 kilómetros de rutas, 201 puentes y 324 alcantarillas para asegurar el acceso a las operaciones de rescate. En ese sentido, se identificaron 11 riesgos potenciales y se retiraron rocas caídas en siete tramos de carretera.

En ese marco, el gobierno de China asignó un total de US$ 12 millones para ayuda y recuperación: el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Gestión de Emergencias destinaron conjuntamente 50 millones de yuanes para apoyar las operaciones de rescate y asistencia a los residentes afectados, mientras que la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma asignó 30 millones de yuanes adicionales del presupuesto central para ayudar a restaurar la infraestructura dañada y los servicios públicos.

El país asiático también elevó su respuesta nacional de emergencia por terremotos del nivel IV al nivel III, a la vez que activó por separado una respuesta de nivel IV para desastres naturales a nivel nacional.

La fuerza nacional integral de bomberos y rescate de China envió un total de 350 rescatistas y 83 vehículos para las operaciones de rescate. El Ministerio de Gestión de Emergencias guió al departamento de gestión de emergencias de Xizang en la disposición de drones Wing Loong en la zona afectada por el terremoto para el reconocimiento del desastre.

Los suministros enviados incluyen 1.000 unidades de viviendas prefabricadas, 3.239 tiendas de campaña, 2.821 camas plegables y 4.280 mantas, entre otros elementos esenciales.

Orden de Xi Jinping

El presidente de China, Xi Jinping, ordenó no escatimar esfuerzos en las labores de búsqueda y rescate de los desaparecidos y en el tratamiento médico para los heridos, luego del terremoto.

Xi, quien también es secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh) y presidente de la Comisión Militar Central, instó en una instrucción importante a que se hagan todos los esfuerzos posibles para reducir el impacto del desastre entre la población.

Tras señalar que la zona afectada está a gran altitud y se caracteriza por temperaturas bajas, el mandatario subrayó la necesidad de monitorear cerca la actividad sísmica y las condiciones meteorológicas para evitar desastres secundarios.

"Se deben hacer esfuerzos para albergar adecuadamente a los residentes afectados, reparar la infraestructura dañada lo más pronto posible y proteger la vida y la propiedad de la gente", enfatizó Xi.

El primer ministro, Li Qiang, también miembro del Comité Permanente del Buró Político del Comité Central del PCCh, pidió realizar esfuerzos decididos en la prevención y respuesta ante desastres.

El Ministerio de Gestión de Emergencias y las autoridades de Xizang movilizaron recursos para garantizar la efectividad de las operaciones de rescate y asistencia, concluye un informe de Xinhua.