Marc Márquez se impuso en la carrera sprint de Australia y es el nuevo líder del campeonato de MotoGP

Márquez y un triunfo clave en su búsqueda del título. Foto: NA.

El español Marc Márquez (Ducati) se quedó con un triunfo clave en la carrera sprint del Gran Premio de Australia de MotoGP y se convirtió en el nuevo líder del campeonato.

El podio lo completaron su hermano, el también español Alex Márquez y el italiano Fabio di Giannantonio, ambos de Ducati.

Márquez largó desde la pole position e impuso condiciones desde el inicio para quedarse con el triunfo en el Circuito de Philip Island y así sumar su decimoquinta victoria en la temporada si se suman carreras sprint y principales.

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Sin embargo, la gran noticia pasó por el lado del español Jorge Martin (Aprilia), quien llegó a esta fecha como líder del campeonato.

Martín, que en 2024 se consagró campeón de MotoGP, protagonizaba una increíble batalla con Márquez por la primera posición, cuando en la octava vuelta de las 13 sufrió una dura caída y debió ser retirado en camilla por los asistentes médicos.

Más tarde, Aprilia emitió un comunicado en el que informó que Martín se perderá la carrera del domingo por una fractura del radio, que es uno de los dos huesos del antebrazo, mientras que también podría haberse lesionado el cúbito.

De esta manera, Márquez podría tener el título servido en bandeja porque en caso de ganar la carrera del domingo le sacará 35 puntos a su escolta Martín, con solo 4 fechas por delante (148 puntos en disputa).

La actividad en el Gran Premio de Australia de Fórmula 1 continuará con la carrera principal, que está programada para las 00:00 de este domingo.

Perrone y Morelli en Moto 3

En lo que respecta a Moto 3, este sábado se disputó la clasificación en la que los argentinos Valentín Perrone y Marco Morelli (ambos de KTM) estuvieron lejos de brillar y consiguieron el decimotercer y decimonoveno puesto, respectivamente.

A su vez, la pole position fue para el indonesio Veda Patrama (Honda), quien registró un tiempo de 1:35,299 para sacarle solo 21 milésimas a su escolta, que fue el español Máximo Quiles (KTM).

La carrera del GP de Australia de Moto 3 será este sábado a las 21 (hora de Argentina). (NA).