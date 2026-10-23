Qué zonas estarán afectadas por los cortes de calle y cómo circularán los colectivos

Una serie de cortes programados de calles en Bahía que afectarán la circulación vehicular durante los próximos días dio conocer el municipio.

Las interrupciones responden a trabajos de mantenimiento, obras de infraestructura y tareas sobre la red de agua potable. Además, habrá modificaciones en los recorridos de las líneas de colectivos 500, 503, 509 y 516.

Este sábado, de 7.30 a 16, permanecerá cortado el tránsito en Euzkadi e Yrigoyen por trabajos con grúa. También se extenderá por tres días el corte total en Rosales y Maipú, debido a tareas de bacheo, mientras que en Parera y Láinez la interrupción se prolongará durante 16 días por el mismo motivo.

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El lunes, de 8 a 12, habrá un corte total en Mitre al 300 por trabajos de hormigonado. La medida afectará los recorridos de varias líneas de colectivos. La línea 500, desde Sesquicentenario hacia White, circulará por Paraguay, Zapiola, 19 de Mayo, Mitre y Sarmiento.

La línea 503, desde Sívori y Cabrera hacia Tierra del Fuego y Esmeralda, desviará por Caronti y Estomba. En tanto, la línea 516, en dirección a Alberdi y Huaura, transitará por Mitre, Caronti y Estomba antes de retomar su recorrido habitual.

Ese mismo día, de 8 a 16, se realizará un corte de media calzada en Cambaceres y 14 de Julio por trabajos de instalación de semáforos.

Por otra parte, el martes, de 8.30 a 16, se interrumpirá totalmente la circulación en ambos carriles de Thompson, entre Piedrabuena y Fatone. La medida responde a tareas de recambio y empalme de cañerías subterráneas de agua potable.

Además, continuará hasta el miércoles 28 de este mes el corte en Zelarrayán y Felipe Varela por la ejecución de la obra del acueducto Planta Patagonia-Bosque Alto-Los Chañares. El desvío vehicular se realizará desde El Resero y Facundo Quiroga.

En ese sector también habrá cambios en el transporte público. La línea 500, desde Sesquicentenario hacia White, circulará por Paraguay, Zapiola, 19 de Mayo, Mitre y Sarmiento.

Por su parte, la línea 509, desde Klostermann y Castelli hacia Rojas y Garay, transitará por Zelarrayán, Quiroga, Mitre y El Resero, para luego retomar Zelarrayán. En el regreso, el recorrido será por Zelarrayán, El Resero, Mitre, Quiroga y nuevamente Zelarrayán.