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La ciudad.

El pronóstico: así estará el tiempo este sábado en la ciudad

Las previsiones de Satelmet para este 24 de octubre en Bahía Blanca.

Foto: Archivo La Nueva.

El servicio de Satelmet anticipa para este sábado 24 de octubre una jornada con una temperatura mínima de 11 grados y una máxima de 14 en Bahía Blanca.

En la mañana tendremos tiempo nuboso y húmedo con llovizna. El viento tendrá intensidad de moderado con ráfagas de regular del sector Sur. La visibilidad será buena.

En la tarde tendremos tiempo nuboso con precipitaciones remanentes. El viento tendrá intensidad de moderado con ráfagas de regular del Sudeste y el índice de radiación ultravioleta es normal. La visibilidad será buena.

La noche será nubosa y húmeda, se estima para media noche una temperatura de 9 grados centígrados.

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