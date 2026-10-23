Tras un allanamiento, detuvieron a un hombre acusado de al menos dos robos

Un hombre de 31 años fue aprehendido en las últimas horas acusado de cometer al menos dos robos. El procedimiento se llevó a cabo tras un allanamiento positivo realizado por efectivos de las comisarías Segunda y Séptima.

El operativo tuvo lugar en un domicilio ubicado en la primera cuadra de la calle Guatemala, tras una orden emitida por el Juzgado de Garantías Nº 4 del Departamento Judicial de Bahía Blanca.

El procedimiento se desarrolló a través de tareas de investigación previa que incluyeron el análisis de cámaras de seguridad del Centro Único de Monitoreo (CEUM) y de dispositivos privados.

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Las pesquisas permitieron esclarecer dos ilícitos cometidos el pasado 16 del corriente mes en calle Estomba al 2100 y el 21, también de este mes, en la intersección de las calles Manuel Molina y Vieytes.

Durante el registro del inmueble, el personal policial secuestró un bolso tipo neceser de color gris, dos relojes, un anillo, una campera negra, prendas de vestir presuntamente utilizadas en los ilícitos y dos teléfonos celulares.

En el lugar se procedió a la aprehensión de Pablo Gastón Giménez, de 31 años, quien quedó imputado por el delito de hurtos reiterados. En el caso intervienen la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) Nº 7 y el Juzgado de Garantías Nº 4 del Departamento Judicial local.