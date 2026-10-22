Fueron dos de dos los locales en la Liga Nacional, uno sorpresivo: Argentino 84, Boca 82

Argentino (Junín) volvió a dar la nota en la Liga Nacional, superando como local a Boca, que sumó la tercera derrota en fila, por 84 a 82.

El austero equipo juninense se las ingenió para derrotar al xeneize, que viene de adjudicarse el primer puesto de la Zona C de la Liga Sudamericana, clasificando a cuartos de final.

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El estadounidense Dylan Smith aportó 21 puntos, más 6 rebotes, siendo la principal figura del Turco, que lleva tres triunfos en cuatro partidos.

En Boca, el bahiense Lucas Faggiano jugó 13m22, aportando 2 puntos (0-3 en t2 y 2-2 en t1), más 3 rebotes y una asistencia.

También hubo victoria de Instituto, frente a Lanús, por 75 a 73.

Para los cordobeses fue la tercera victoria en cuatro presentanciones y en el caso de los flamantes ascendidos, sumaron la cuarto caída en cinco partidos.

En el local, Bautista Lugarini fue el mejor, con 19 puntos y 10 rebotes.