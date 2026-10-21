Alerta Bahía: más información oficial y un plan integral para cuidar a la comunidad
En un contexto donde los fenómenos climáticos son cada vez más frecuentes, contar con información certera es una herramienta fundamental de prevención.
Con el objetivo de seguir construyendo una ciudad más preparada para cuidar a sus vecinos y responder eficientemente ante cualquier contingencia, el Municipio de Bahía Blanca presentó el sitio web www.bahia.gob.ar/alertabahia , nueva herramienta digital de información oficial, clara y actualizada en tiempo real ante situaciones de emergencia y eventos meteorológicos.
En un contexto donde los fenómenos climáticos son cada vez más frecuentes, contar con información certera es una herramienta fundamental de prevención.
Esta plataforma permitirá a la comunidad acceder de manera directa a:
- Pronósticos meteorológicos y alertas vigentes de forma centralizada.
- Cámaras en tiempo real del estado de los sectores claves del canal Maldonado y el arroyo Napostá.
- Protocolos de Defensa Civil, junto con indicaciones precisas sobre cómo actuar, qué medidas tomar y a dónde acudir ante cada tipo de eventualidad.
- Información sobre obras y mantenimiento: detalles actualizados de las tareas de infraestructura y mitigación de riesgos que el Municipio lleva adelante en todo el distrito.
La web se integra a la red de comunicación oficial del Municipio, complementando los canales de WhatsApp e Instagram para garantizar que la información verificada llegue de manera permanente, directa, rápida y sin interferencias ni rumores.
Saber qué está pasando, cómo reaccionar y a dónde acudir también salva vidas.
La plataforma ya se encuentra disponible para consulta de toda la comunidad a través de la web oficial del Municipio en www.bahia.gob.ar/alertabahia o desde la app MiBahía, desde el botón “Alerta Bahía”.