Octubre Rosa: detectar a tiempo hace la diferencia. Realizamos más de 7.000 mamografías en 3 años en el Primer Nivel de Atención

La mamografia es una herramienta fundamental para la deteccion temprana y el cuidado integral de la salud. Es un estudio preventivo, rápido y seguro.

En el Primer Nivel de Atención, el Municipio cuenta con el Centro de Salud Leonor Capelli de Ingeniero White como efector de referencia para la realización de mamografías: se brinda el estudio de manera gratuita, con o sin obra social, durante todo el ano.

Entre el 2024, 2025 y hasta el 31 de agosto del 2026, en el Leonor Capelli se realizaron 7192 mamografías.

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El porque de estos números:

Durante 2024 se realizaron 3.004 mamografias, correspondientes a 2.912 personas diferentes.

En 2025, fueron 2.365 estudios, alcanzando a 2.300 personas. Este descenso respecto al ano anterior debe ser interpretado teniendo en cuenta un hecho excepcional: la inundación de marzo de 2025 afecto al Centro de Salud Leonor Capelli y parte de su equipamiento, produciendo una interrupción significativa de la capacidad de realización de mamografías durante los meses posteriores.

Esta situación se observa claramente en los registros: luego de 244 mamografías en enero y 255 en febrero de 2025, se registraron solo 6 en marzo, ninguna en abril y 82 en mayo, para posteriormente comenzar una recuperación de la actividad.

Recuperación durante 2026: hasta el 31 de agosto de 2026, ya se realizaron 1.823 mamografías, correspondientes a 1.784 personas.

Comparativa de mamografías realizadas en el periodo enero-agosto por ano:

2024: 1.885

2025: 1.327

2026: 1.823



Este ano se realizaron 37,4% más mamografías que en el mismo periodo del ano pasado. Al mismo tiempo, el volumen del 2026 se encuentra solamente 3,3% por debajo del registrado en igual periodo de 2024, previo a la inundacion.

Estos datos muestran una recuperación de la capacidad de respuesta del sistema municipal. Durante 2026, vuelve a aproximarse a los niveles de realizacion de mamografias existentes antes de la emergencia de 2025.

En Octubre Rosa, el desafío no es solamente sensibilizar: es garantizar que las personas puedan acceder efectivamente y de manera oportuna a los estudios necesarios para la detección temprana del cáncer de mama.

¿Cómo acceder a una mamografía de manera gratuita en Bahía Blanca?

- Centro de Salud L. Capelli de Ingeniero White (Paul Harris y Lautaro): con turno previo por WhatsApp al 291 6459229 o presencial, de lunes a viernes de 9 a 16 hs.

- Servicio de Diagnostico por Imágenes del Hospital Dr. Jose Penna (Av. Lainez 2401, pasillo 2): se dan 30 turnos por dia, por orden de llegada, de lunes a viernes de 8 a 13 hs.

Se debe presentar la orden médica (ginecología, clínica o de familia).

Hoy, como cada 19 de octubre, conmemoramos el Dia Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Ponele el pecho. Informate, controlate y cuidate.