Operativos de documentación en Bahía Blanca

Agregar La Nueva en

Hasta el viernes 16, se realizarán operativos de documentación en distintos puntos de la ciudad:

Martes: Sociedad de Fomento Estomba (Viamonte 2853).

Miércoles: Centro de Jubilados de Villa Rosas (Nueva Provincia 2329).

Jueves: Club Sportivo Noroeste (Brasil 1450).

Viernes: Sociedad de Fomento y Cultura del barrio Don Bosco (D’Orbigny 2578).



La atención, en cada punto, es de 10 a 15 hs por orden de llegada.



Se podrá tramitar: