Operativos de documentación en Bahía Blanca
Se realizarán operativos de documentación en distintos puntos de la ciudad hasta el viernes 16 de octubre.
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10:53 | 13/10/2026
Hasta el viernes 16, se realizarán operativos de documentación en distintos puntos de la ciudad:
- Martes: Sociedad de Fomento Estomba (Viamonte 2853).
- Miércoles: Centro de Jubilados de Villa Rosas (Nueva Provincia 2329).
- Jueves: Club Sportivo Noroeste (Brasil 1450).
- Viernes: Sociedad de Fomento y Cultura del barrio Don Bosco (D’Orbigny 2578).
La atención, en cada punto, es de 10 a 15 hs por orden de llegada.
Se podrá tramitar:
- DNI (Documento Nacional de Identidad).
- Solicitud de partidas.
- Certificados de domicilio y extravío.
- Certificado de Pre Identificación (CPI).
- Empadronamiento de extranjeros.
- Cambio de género.
- Inicio de expediente de inscripción tardía.