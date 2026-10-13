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Municipio de Bahía Blanca.

Operativos de documentación en Bahía Blanca

Se realizarán operativos de documentación en distintos puntos de la ciudad hasta el viernes 16 de octubre.

    Hasta el viernes 16, se realizarán operativos de documentación en distintos puntos de la ciudad:

    • Martes: Sociedad de Fomento Estomba (Viamonte 2853).
    • Miércoles: Centro de Jubilados de Villa Rosas (Nueva Provincia 2329).
    • Jueves: Club Sportivo Noroeste (Brasil 1450).
    • Viernes: Sociedad de Fomento y Cultura del barrio Don Bosco (D’Orbigny 2578).


    La atención, en cada punto, es de 10 a 15 hs por orden de llegada.

    Se podrá tramitar:

    • DNI (Documento Nacional de Identidad).
    • Solicitud de partidas.
    • Certificados de domicilio y extravío.
    • Certificado de Pre Identificación (CPI).
    • Empadronamiento de extranjeros.
    • Cambio de género.
    • Inicio de expediente de inscripción tardía.

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