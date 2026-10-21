Reforma laboral: el Gobierno homologó 19 acuerdos entre sindicatos y empresas

El Ministerio de Capital Humano homologó 19 acuerdos colectivos firmados entre sindicatos y cámaras empresarias de distintos sectores productivos y de servicios. Así, el Estado les da validez oficial y pasan a ser obligatorios para la actividad.

La decisión fue informada por la cartera que conduce Sandra Pettovello, a través de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

Según el comunicado oficial, la homologación “representa un paso concreto en la implementación de la reforma laboral y marca el inicio de una nueva etapa en la que trabajadores y empleadores cuentan con herramientas modernas para adaptarse a los desafíos de un mercado laboral dinámico”. El ministerio agregó que el objetivo es promover “más empleo, más producción y mayores oportunidades para el crecimiento del país”.

Entre los acuerdos más importantes están los que firmó la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) con las principales entidades del campo: la Sociedad Rural Argentina (SRA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Coninagro y CAME, y también adhirió la Federación Agraria Argentina.

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También se aprobaron acuerdos de la industria aceitera, de biocombustibles y algodonera, que negoció la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines. La lista sigue con los trabajadores de edificios, representados por FATERYH, y con la industria lechera, cuyo gremio es ATILRA.

Además, Trabajo homologó las negociaciones de la enseñanza privada, el transporte automotor de pasajeros de Córdoba, las estaciones de servicio, los servicios sanitarios de la provincia de Buenos Aires y los medios de comunicación. También se formalizaron acuerdos de la industria de la indumentaria, la actividad cinematográfica y publicitaria, la industria de pastas, el sector del caucho y otras actividades.

Las homologaciones se hicieron en el marco de la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250. Según Capital Humano, la ley funciona como “una herramienta institucional para formalizar los consensos alcanzados entre trabajadores y empleadores”.

En el cierre del comunicado, el ministerio dijo que mantiene “su compromiso con la promoción del diálogo social, la negociación colectiva y la construcción de consensos entre los distintos actores del mundo del trabajo”. Según la cartera, eso contribuye “a la previsibilidad de las relaciones laborales y al sostenimiento de la paz social”. (con información de TN)