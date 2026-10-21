Cerraron las termas de Catamarca tras la muerte de un nene de 10 años por la ameba “comecerebros”

La Municipalidad de Fiambalá, en Catamarca, cerró de manera preventiva el complejo termal tras la muerte de un nene de 10 años por meningoencefalitis amebiana primaria, una infección causada por la llamada ameba “comecerebros”.

La medida se tomó mientras el Ministerio de Salud provincial analiza muestras de agua y superficies para determinar dónde estuvo expuesto el chico al microorganismo Naegleria fowleri. Por el momento, no se confirmó que el contagio haya ocurrido en las termas.

El diagnóstico fue confirmado por el Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas ANLIS-Malbrán mediante estudios de biología molecular. Los investigadores reconstruyen las actividades del nene durante los 12 días previos al inicio de los síntomas, un período que coincide con el intervalo de incubación de la enfermedad.

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En paralelo, los equipos sanitarios tomaron muestras en distintos lugares que el chico había visitado para intentar identificar el posible origen de la infección.

Hasta el momento, las autoridades sanitarias no detectaron otros casos vinculados y consideran que se trata de un episodio aislado.

El Ministerio de Salud de Catamarca también aclaró que la infección no se transmite de persona a persona, por lo que no representa un riesgo de contagio para los familiares, convivientes ni el personal de salud que atendió al chico.

La infección se produce cuando el agua contaminada con Naegleria fowleri ingresa por la nariz. Desde allí, el microorganismo puede desplazarse por los nervios hasta el cerebro y provocar una inflamación grave. Beber agua contaminada no causa esta enfermedad.

Una de las hipótesis planteadas por el doctor en Biología Juan Barros, docente de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Catamarca, apunta a la posible intervención de aves migratorias. En declaraciones al diario provincial El Ancasti, el especialista señaló que estas aves podrían transportar el microorganismo durante sus desplazamientos.

Según esa posibilidad, la ameba podría llegar en una forma resistente a condiciones ambientales adversas y encontrar en las aguas cálidas un entorno favorable para desarrollarse. Sin embargo, esta hipótesis todavía no está confirmada y la investigación busca establecer si existe una relación entre el caso y el complejo termal.

Barros también propuso ampliar los análisis a otros ambientes con características similares, en particular aquellos con aguas cálidas, temperaturas de entre 35 y 46 grados y poco movimiento. Por ahora, los estudios se concentran en los lugares que el chico visitó antes de enfermarse.

Qué es la ameba "comecerebros"

Naegleria fowleri es un microorganismo unicelular que puede vivir en aguas dulces templadas o cálidas, además del suelo. También puede encontrarse en instalaciones acuáticas con mantenimiento deficiente.

La infección que provoca, conocida como meningoencefalitis amebiana primaria, es poco frecuente, pero puede evolucionar rápidamente y tiene una tasa de mortalidad muy elevada.

Los síntomas iniciales pueden confundirse con los de una meningitis bacteriana, lo que dificulta su detección temprana. (TN)