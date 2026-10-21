Tragedia en el Jockey Club de San Isidro: un rayo mató a cuatro caballos de polo durante una práctica

Un rayo mató a cuatro yeguas de polo durante una práctica en la cancha 6 del Jockey Club de la localidad bonaerense de San Isidro, al norte del conurbano.

En el predio había 20 animales bajo la supervisión de un cuidador.

Por la potencia de la descarga el hombre voló tres metros, cayó de espaldas y recibió asistencia médica en un hospital cercano, sin riesgo de vida.

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Dos yeguas cayeron al suelo durante el episodio, pero lograron recuperarse. Y una particularidad: las vendas rojas que cubrían las patas de los animales se rompieron a la altura de los tobillos, un detalle que llamó la atención tras lo sucedido.

Allegados al caso señalaron que los animales afectados “tienen un valor relativo, no son de los más caros”. No se recuerda un episodio parecido entre los aficionados de este deporte. (Infobae)