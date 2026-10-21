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Economía y finanzas.

El riesgo país cayó a 657 puntos en el arranque de la rueda

La baja es consecuencia de una mejora en los bonos de hasta 0,5 %.
 

Foto: NA

El riesgo país abrió la rueda de este miércoles con un descenso de 15 puntos a 657 unidades.

La baja es consecuencia de una mejora en los bonos de hasta 0,5 %.

El martes el indicador soberano había tenido una disparada a los 710 puntos, desde donde comenzó a ceder para cerrar en 672 unidades.

El Gobierno considera que estos movimientos son consecuencia de la situación internacional, derivada de la guerra en Medio Oriente. (NA)

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