El riesgo país cayó a 657 puntos en el arranque de la rueda

El riesgo país abrió la rueda de este miércoles con un descenso de 15 puntos a 657 unidades.

La baja es consecuencia de una mejora en los bonos de hasta 0,5 %.

El martes el indicador soberano había tenido una disparada a los 710 puntos, desde donde comenzó a ceder para cerrar en 672 unidades.

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El Gobierno considera que estos movimientos son consecuencia de la situación internacional, derivada de la guerra en Medio Oriente. (NA)