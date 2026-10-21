El riesgo país cayó a 657 puntos en el arranque de la rueda
La baja es consecuencia de una mejora en los bonos de hasta 0,5 %.
El riesgo país abrió la rueda de este miércoles con un descenso de 15 puntos a 657 unidades.
La baja es consecuencia de una mejora en los bonos de hasta 0,5 %.
El martes el indicador soberano había tenido una disparada a los 710 puntos, desde donde comenzó a ceder para cerrar en 672 unidades.
El Gobierno considera que estos movimientos son consecuencia de la situación internacional, derivada de la guerra en Medio Oriente. (NA)