Actividad económica: se conoce el dato de agosto, el cual habría marcado una recuperación parcial

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer este miércoles el desempeño de la actividad económica durante agosto, que habría marcado un repunte frente a julio, aunque no alcanzaría a compensar completamente la caída previa.

Las principales consultoras, anticipan un rebote en la medición mensual del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE).

La perspectiva de un dato favorable en el octavo mes del año representa la continuidad de una economía en modo “serrucho”, alternando meses en alza con otros en baja, sin poder consolidar un proceso de recuperación constante.

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En caso de confirmarse el repunte de agosto, sería el cuarto mes del año con saldo positivo, sumándose a enero (+0,3%), marzo (+2,6%) y junio (+0,8%). Los retrocesos también son cuatro: febrero (-2,5%), abril (-1,6%), mayo (-0,6%) y julio (-2,9%).

La consultora Equilibra estimó que la economía habría avanzado 1,5%, por lo que señaló que la serie desestacionalizada del nivel de actividad "se recuperaría parcialmente", al indicar que estaría quedando aún 1,4% por debajo del registro de julio.

En ese marco, advirtió que, de confirmarse esa estimación, "la economía argentina quedaría a las puertas de una recesión técnica (2 trimestres consecutivos de caída)", exponiendo el panorama inestable de la actividad. A nivel interanual, exhibió una baja del 0,5%.

El Índice General de Actividad (IGA) de la consultora Orlando J. Ferreres & Asociados registró en agosto una expansión de 1,7% frente al mes previo, donde se destaca que la actividad "mostró una reacción", aunque también refleja un repunte parcial.

"Nuestro escenario base sigue anticipando una mejora gradual de la actividad económica, aunque la suba de agosto debe entenderse en relación a la baja del mes previo, y no como anticipo de subas semejantes hacia adelante", planteó la consultora.

En comparación con el mismo mes del 2025, el indicador reflejó una suba de 0,6% en agosto, con 8 de los 11 sectores relevados mostrando una variación positiva, liderados por minas y canteras. En los primeros ocho meses del año se acumula una variación de 0,4%.

El Índice Coincidente de Actividad de Argentina (ICA-ARG), elaborado por la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), es menos optimista por el avance de la economía: calculó un alza de apenas 0,2% en agosto y una caída del 5,2% frente al octavo mes del último año.

En base a la estimación, señaló que se evidencia una "moderación" de la recuperación de la actividad económica respecto a lo observado los meses previos, y advirtió que "las últimas cinco mediciones mostraron una evolución positiva, pero no compensaron la caída del primer trimestre del año", precisando que el nivel de agosto para el ICA-ARG resulta en una contracción de 1,4% por debajo del nivel de diciembre.

Por su parte, el Índice Líder de Actividad de Analytica aportó que la economía se expandió 0,7% en agosto respecto a julio, no siendo suficiente para recuperar el declive previo y ubicándose 1,2% por debajo del mismo mes de 2025.

Al explicar el comportamiento relevado, la consultora sostuvo que el rebote de agosto "es leve y recupera apenas una cuarta parte de lo perdido en julio", por lo que la actividad "sigue transitando los niveles más bajos del año".

Asimismo, remarcaron que, inclusive con la mejora, si la actividad se estabilizara en septiembre en el nivel de agosto, el tercer trimestre cerraría con una caída del 2,5% respecto al segundo trimestre.

"Para evitar una recesión técnica, el rebote de septiembre debería ser mayor a 7% mensual sin estacionalidad", advirtieron. (N/A)