El riesgo país superó los 700 puntos por primera vez en un año y cerró en 672

El riesgo país alcanzó un nuevo máximo este martes y luego revirtió la suba. Tras superar los 700 puntos por primera vez en 12 meses, el indicador -que suele reflejar el humor de los inversores- cerró en 672 puntos, una baja de 0,4% contra el cierre previo.

El índice que elabora JP Morgan llegó a tocar 710 puntos en el inicio de la rueda del mercado, aunque un rebote de los bonos -empezaron el día con caídas cercanas al 1% y luego mejoraron más leves- contribuyó a desacelerar el incremento.

El riesgo país se considera un indicador de la confianza de los inversores extranjeros en la deuda de cada nación. Técnicamente, el indicador evalúa la diferencia de rendimiento entre los bonos del Tesoro de Estados Unidos y los del resto de los países. Por eso, marca cuánto debería pagar la Argentina por financiarse en el mercado internacional.

Por su parte, las acciones argentinas que cotizan en Wall Street operaron mixtas. Las principales mejoras fueron para Globant (+3,8%), Ternium (+2,7%) y Telecom (+1,8%). En Buenos Aires, el índice MSCI Merval caía 0,3% en pesos y 0,3% en dólares.

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En el mercado cambiario, el dólar subió $5 y cerró a $1.545 en las pantallas del Banco Nación. En lo que va de octubre, el Banco Central aprovechó la calma en la cotización y ya compró US$1000 millones. De esta manera, superó en la primera mitad del mes a los registros de agosto y septiembre.

Por qué sube el riesgo país

El riesgo país argentino aumentó en las últimas semanas por factores internacionales y locales. Por un lado, el rendimiento de los bonos estadounidenses fue en alza y elevó la base de cálculo.

“En Estados Unidos, la inflación de septiembre se aceleró y volvió a abrir la posibilidad de que la Reserva Federal suba la tasa en su reunión de fin de mes. Así, los rendimientos de los bonos del Tesoro americano siguen en máximos de más de 20 años. Eso encarece el financiamiento de todos los emisores y pega más fuerte en los de mayor riesgo, como la Argentina”, explicó Justina Gedikian, analista de la Oficina de Inversiones de Cohen.

Una victoria de Flávio Bolsonaro en las elecciones presidenciales de Brasil del próximo domingo podría generar un flujo inversor a la región que contagie a la deuda argentina y descomprima, en parte, la suba de riesgo país. Ese efecto se vio tras la primera vuelta, aunque no logró mantenerse.

Con respecto a las razones internas de la escalada del riesgo país, los analistas ponen el foco en las dudas sobre el plan financiero del Gobierno para 2027, que generan ventas de bonos argentinos. Como consecuencia, bajan su precio e incrementan sus rendimientos.

La ausencia de títulos en dólares en las últimas licitaciones de deuda que el Gobierno realizó en el mercado local generó dudas sobre el plan oficial que preveía recaudar US$5.000 millones durante el próximo año para hacer frente a los vencimientos.

Además, a partir de 2027 aumentan los compromisos del Gobierno con el FMI (la Argentina debe pagar US$7.840 millones) que tiene prioridad entre los acreedores. Por lo tanto, las dudas sobre el fondeo se combinan con la posibilidad de que el Gobierno cancele vencimientos con la entidad multilateral mientras intenta reestructurar a los bonistas.

Por otra parte, la discusión electoral empieza a ganar terreno entre los inversores internacionales. Desde GMA Capital remarcaron que la acumulación de reservas, el superávit fiscal y la desinflación siguen siendo factores positivos, mientras que las novedades en el Congreso, el armado de la oposición, los indicadores de confianza y las encuestas empiezan a ocupar un lugar creciente en las decisiones de inversión. A eso se suma la debilidad de la actividad económica, según los últimos datos publicados. (con información de TN)