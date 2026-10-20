“Se la quedaron sin pagar”: el insólito cruce de Richarlison con Flávio Bolsonaro por una isla de lujo

Richarlison, delantero de la selección brasileña, cruzó al candidato a presidente Flávio Bolsonaro por una disputa judicial de una casa en Ilha Comprida, costa de Angra dos Reis, perteneciente al futbolista.

A través de un video difundido en su cuenta de Instagram, Richarlison denuncia que Bolsonaro, en su caracter de senador, junto con el abogado Willer Tomaz, se apoderaron de la propiedad ubicada en el estado de Río de Janeiro sin abonarle compensación por la inversión realizada.

El monto que habría volcado Richarlison en la casa de lujo entre 2020 y 2021 se estima en unos 10 millones de reales. Eso es lo que gastó por la adquisición y el reacondicionamiento de la residencia de verano.

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Lo cierto es que la justicia terminó otorgando la posesión del inmueble a la firma de Tomaz, después de varios litigios y una larga contienda con la que Richarlison no está de acuerdo.

En el video, el futbolista del Tottenham relata que Bolsonaro le hizo una oferta para comprar el lugar, pero fue rechazada. Al respecto, dijo: "No quería vendersela. Flávio Bolsonaro y este tal Willer Tomaz fueron allí y, en 24 horas, se quedaron con la posesión de la isla".

Por otro lado, el delantero señaló: "Allí es donde falló la justicia. Hasta donde yo sé, se quedaron con la propiedad sin pagar ni un centavo". El escándalo tomó notoriedad a menos de una semana del ballotage presidencial en el que Bolsonaro compite contra Lula Da Silva, actual mandatario.

El título del video subido por Richarlison es "Justicia", dura tres minutos y pide en reiteradas ocasiones que actúen los organismos competentes para investigar. "invertí cerca de 10 millones de reales ahí y no recuperé absolutamente nada", afirmó el jugador.

La respuesta de Flávio Bolsonaro también llegó a través de las redes sociales, más específicamente en "X". Clasificó como falsas las acusaciones, rechazó las imputaciones y tomó distancia de la resolución por el inmueble.

Sin embargo, Richarlison no se quedó atrás y decidió interactuar con el candidato: "¿Y mi isla?" le preguntó en una de las respuestas.