Mirá todos los goles de argentinos en la Champions, sobresaliendo el partidazo PSG 4, Barcelona 2

En una jornada repleta de emociones en la Champions League, el Paris Saint-Germain venció por 4 a 2 al Barcelona en el Parque de los Príncipes en un auténtico partidazo por la Fase de Liga.

Tras una primera mitad intensa donde Désiré Doué abrió la cuenta a los 38 minutos, el complemento desató una lluvia de goles: Xavi Espart igualó para el conjunto catalán a los 10', pero Lucas Hernández volvió a adelantar al local al 27'.

Lamine Yamal empató inmediatamente de volea sin ángulo, aunque la alegría duró poco para los visitantes. Vitinha, con un potente disparo, devolvió la ventaja al PSG y Fabián Ruiz, tras asistencia de Achraf Hakimi, selló el 4-2 definitivo que le quitó el invicto al Barça y dejó al bicampeón europeo como líder del torneo.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El 1 a 0:

El 1 a 1:

El 2 a 1:

El 2 a 2:

El 3 a 2:

El 4 a 2:

Gran tarde de Mac Allister

Alexis Mac Allister fue la gran figuras del Liverpool en la victoria por 4-3 ante Villarreal en Anfield.

El volante argentino marcó un doblete y fue clave en la remontada del conjunto inglés, que comenzó dos goles abajo en el marcador.

Mirá los dos goles que convirtió:

El gol de Julián

Julián Álvarez convirtió el único gol para el Atlético de Madrid en el empate 1 a 1 ante el Stuttgart de Alemania. El delantero argentino cortó una sequía de casi medio con el equipo dirigido por Diego Simeone.

La última vez que el ex River había anotado para el Atlético de Madrid había sido el 29 de abril también por Champions League, en la semifinales ante el Arsenal de Inglaterra. Fue un penal cruzado, para marcar el 1 a 1.

El último gol de Julián Álvarez había sido con la camiseta de la Selección argentina, en el amistoso ante Burkina Faso que el elenco dirigido por Lionel Scaloni ganó 7 a 0, el pasado 3 de octubre en el estadio "Monumental".