Se confirmó la fecha de la despedida de Carlos Tevez en la Bombonera, ¿vendrá Messi?

El partido de despedida de Carlos Tevez en La Bombonera se llevará a cabo el domingo 20 de diciembre, con horario a confirmar. La información fue difundida en una publicación compartida entre el Instagram del jugador y la cuenta oficial del evento.

"Llegó el día T. La fecha que todos estábamos esperando", comienza la publicación en la cual se lo ve a Tevez festejando un gol en la cancha de Boca, con la inscripción "de alcanzapelotas a leyenda".

Seguidamente, el pie de foto continúa: "La despedida del jugador del pueblo, del Apache, de Carlitos, del jugador número 12. Llamalo como quieras, pero hay algo que está claro: Carlos Tevez se despide y tenemos que estar ahí".

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Por último, la publicación cierra de la siguiente manera: “Todos somos parte de esta historia. #AdiosApache”. Y finalmente, el mismo mensaje puede leerse en inglés justo debajo del anuncio.

A través de la publicación queda en claro también que el partido será transmitido por la señal ESPN, aunque no se aclara a través de cuál canal de todos los que posee.

Lo que resta definir aún es la lista de invitados y asistentes al evento, entre los que se destacan jugadores de renombre como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, ambos compañeros del "Apache" en la Selección y en el Manchester United, respectivamente.

En los próximos días, la empresa organizadora daría a conocer el precio de las entradas y la modalidad para obtenerlas, además de la mencionada lista de invitados.