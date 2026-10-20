Se confirmó la fecha de la despedida de Carlos Tevez en la Bombonera, ¿vendrá Messi?
El partido podría contar con grandes figuras.
El partido de despedida de Carlos Tevez en La Bombonera se llevará a cabo el domingo 20 de diciembre, con horario a confirmar. La información fue difundida en una publicación compartida entre el Instagram del jugador y la cuenta oficial del evento.
"Llegó el día T. La fecha que todos estábamos esperando", comienza la publicación en la cual se lo ve a Tevez festejando un gol en la cancha de Boca, con la inscripción "de alcanzapelotas a leyenda".
Seguidamente, el pie de foto continúa: "La despedida del jugador del pueblo, del Apache, de Carlitos, del jugador número 12. Llamalo como quieras, pero hay algo que está claro: Carlos Tevez se despide y tenemos que estar ahí".
Por último, la publicación cierra de la siguiente manera: “Todos somos parte de esta historia. #AdiosApache”. Y finalmente, el mismo mensaje puede leerse en inglés justo debajo del anuncio.
A través de la publicación queda en claro también que el partido será transmitido por la señal ESPN, aunque no se aclara a través de cuál canal de todos los que posee.
Lo que resta definir aún es la lista de invitados y asistentes al evento, entre los que se destacan jugadores de renombre como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, ambos compañeros del "Apache" en la Selección y en el Manchester United, respectivamente.
En los próximos días, la empresa organizadora daría a conocer el precio de las entradas y la modalidad para obtenerlas, además de la mencionada lista de invitados.