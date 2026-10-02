Un detenido acusado de haber efectuado disparos contra un auto

Personal policial detuvo a un joven de 22 años, acusado de haber efectuado disparos hace quince días contra un auto estacionado.

Personal de la comisaría Sexta pudo aprehender a Juan Sebastían Roa, por el delito de daño, en una vivienda de Los Chañares al 2900, del barrio Matadero.

Durante el allanamiento, autorizado por Juzgado de Garantías número 1, también se secuestró una pistola marca Punta Alta calibre .22.

El denunciante había detallado que el vehículo se encontraba estacionado en la vía publica en calle Mexico al 2300.

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Se informó que para llegar a esta captura se realizaron tareas investigativas, relevamientos de cámaras de seguridad y declaración de testigos.