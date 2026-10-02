El pronóstico: así estará el tiempo este sábado en la ciudad

El servicio de Satelmet anticipa para este sábado 3 de octubre una jornada con una temperatura mínima de 12 grados y una máxima de 20 en Bahía Blanca.

En la mañana tendremos tiempo frío y nuboso, templándose. El viento tendrá intensidad de moderado con ráfagas de regular del Noroeste rotando al Oeste. La visibilidad será buena.

En la tarde tendremos tiempo templado con soleados. El viento tendrá intensidad de moderado con ráfagas de regular del sector Oeste y el índice de radiación ultravioleta es normal. La visibilidad será buena.

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La noche será fría con cielo poco nuboso, se estima para media noche una temperatura de 12 grados centígrados.