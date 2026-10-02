Britos y Bevilacqua respaldan la federalización del conurbano que propone Joaquín de la Torre

Los intendentes de Chivilcoy, Guillermo Britos, y de Villarino, Carlos Bevilacqua, respaldaron ayer el proyecto de federalización del conurbano que impulsa Joaquín de la Torre, exintendente de San Miguel y exministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires. El apoyo se expresó durante un encuentro de dirigentes vecinalistas e independientes realizado en Chivilcoy, del que también participaron el exintendente de Bragado, Vicente Gatica, y el diputado provincial Juan Esper.

Britos manifestó su respaldo a la iniciativa y señaló que la experiencia de gestión que comparte con De la Torre en materia de seguridad les da una mirada común sobre los problemas que atraviesan los municipios. Junto con Bevilacqua y Gatica, el intendente de Chivilcoy viene planteando desde hace años la necesidad de avanzar hacia la autonomía municipal.

Bevilacqua sostuvo que los municipios fueron absorbiendo servicios que antes correspondían a la Nación y a la Provincia sin recibir los recursos equivalentes, y planteó que cada municipio pueda dictar su propia carta orgánica. Desde Villarino ya se presentaron proyectos en ese sentido en la Legislatura bonaerense.

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De la Torre explicó que el conurbano y el interior son realidades distintas que necesitan estructuras distintas. "Las realidades no son iguales en los municipios del conurbano, justamente por eso nosotros creemos que hay que sacarlo de la Provincia", dijo.

"Si la provincia deja de ocuparse de los problemas del conurbano, puede concentrarse en resolver los problemas de las ciudades del interior. Sin el peso del conurbano, la provincia de Buenos Aires va a tener una gran prosperidad", afirmó De la Torre.

Esper, integrante de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados bonaerense, afirmó que la ley de policías municipales que impulsa "se ensambla perfectamente con el proyecto de federalización del conurbano".

La propuesta

El proyecto convierte en distritos federales a los 27 distritos que están de la Ruta 6 hacia la Capital: los 24 partidos del Gran Buenos Aires más Pilar, Escobar y General Rodríguez. Cada uno conserva su intendente y su concejo deliberante electos, y pasa a resolver sus problemas directamente con el gobierno nacional. Quedan dos gobiernos, el municipal y el nacional, en lugar de tres.

La federalización se hace con dos leyes, una provincial de cesión del territorio y una nacional de creación de los distritos federales, sin reforma constitucional. Al no haber gobierno provincial que financiar en ese territorio, se elimina Ingresos Brutos. El interior de la provincia deja de pagar el costo del conurbano y puede ocuparse de sus propias ciudades.

En materia de seguridad, De la Torre propone además crear una policía militar del conurbano.